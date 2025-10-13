Российский производитель детских конструкторов «Рубрик» откроет до 1 ноября первые пять офлайн-точек в Москве, Екатеринбурге и Уфе, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Это будут островки площадью около 3 кв. м в торговых центрах. К концу 2026 года планируется запустить около 100 точек — треть самостоятельно, остальные по франшизе.

«Рубрик»

Первые объекты появятся в ТЦ Columbus в столице, «Гринвиче» в Екатеринбурге, «Планете» и «Меге» в Уфе.

Компания предлагает партнерам два формата бизнеса, рассказал основатель и генеральный директор «Рубрик-ОД» (управляет брендом) Айнар Абдрахманов. Островок на 3 кв. м потребует инвестиций менее 1 млн руб., на 10 кв. м — около 2,5 млн руб. Франшиза предполагает получение необходимого оборудования и покупку товара. Места продаж могут размещаться не только в крупных ТЦ, но и в супермаркетах.

В настоящее время конструкторы «Рубрик» доступны на маркетплейсах и в розничных магазинах, включая «Детский мир». Компания «Рубрик-ОД» основана в 2023 году и производит конструкторы по типу Lego, в том числе в партнерстве с российским Burger King, «Детским миром», «Кинопоиском». Выручка в 2024 году составила 112,5 млн руб., чистый убыток — 34 млн руб.

Отечественные производители заняли нишу после ухода Lego, которая весной 2022 года официально прекратила поставки в Россию, но ее товары могут ввозиться в страну по параллельному импорту. На начало 2022 года на долю датской компании приходилось 50% российского рынка конструкторов, подсчитали в Центре исследований, аналитики и экспертизы Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Запуск небольших островов повысит узнаваемость и представленность бренда, считает руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. Однако франчайзи сложно конкурировать с онлайн-торговлей и предлагать покупателям конкурентные цены, поскольку франчайзер, продающий товар через маркетплейсы, имеет другую маржинальность.