Производитель товаров повседневного спроса «Арнест Юнирусь» (структура группы «Арнест», управляющая бывшим бизнесом Unilever в России) станет владельцем всех локальных активов косметической компании Avon. Информацию о сделке подтвердили представители обеих сторон.

Под управление российской компании переходят все производственные и операционные мощности Avon в стране, включая завод в Наро-Фоминске. Предприятие оснащено 19 производственными линиями и выпускает более 700 наименований продукции.

Avon Products ведет историю с 1886 года. В январе 2024 года Natura&Co продала глобальный бизнес Avon американскому фонду Regent LP, однако российские подразделение в ту сделку не вошло. На российском рынке компания работает с 2003 года. После 2022 года глобальный офис прекратил инвестиции в Россию, и местная организация перешла на автономный режим работы с полной локализацией процессов.

Согласно данным СПАРК-Интерфакса, выручка российского юрлица Avon снизилась с 19,8 млрд руб. в 2021 году до 9,5 млрд руб. по итогам 2024 года. Чистая прибыль за тот же период сократилась с 1,1 млрд до 149,7 млн руб.

Стоимость сделки составила 2,52 млрд руб. С учетом добровольного взноса за приобретение актива у иностранной организации совокупные расходы «Арнест Юнирусь» достигли $62 млн (около 4,7 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). В Российской парфюмерно-косметической ассоциации назвали цену рыночной.

Группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала последовательно расширяет портфель активов. В последние годы компания приобрела локальный бизнес американского производителя банок Ball Corporation, шведской косметической компании Oriflame, а также мощности нидерландской Heineken в России. Сейчас группа позиционирует себя как крупнейшего производителя парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в России и СНГ.

Как отмечают отраслевые эксперты, до настоящего момента портфель «Арнест» был представлен преимущественно средствами ухода — брендами «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг». Приобретение Avon позволяет компании выйти в сегменты парфюмерии и декоративной косметики, что делает ее присутствие на рынке всеобъемлющим.

