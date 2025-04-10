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Российский разработчик «МБК Лаб» создал открытый протокол для электронной почты

Российский разработчик «МБК Лаб» создал открытый протокол для электронной почты

Вендор почтового сервера TEGU Enterprise «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») разработал открытый почтовый протокол 2TMTP. Он должен заменить устаревшие почтовые стандарты и устранить основные ограничения электронной почты, такие, как лимиты на размер сообщений и вложений, задержки доставки и низкую функциональность, а также уязвимость перед спамом, фишингом и DDoS-атаками. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Почтовый протокол представляет собой набор правил, следуя которым программы, приложения и серверы обмениваются данными. Решения в этой сфере до сих пор вынуждены использовать набор разрозненных открытых стандартов, так как каждый из них исторически создавался под свою узкую задачу.

Так как все они были разработаны десятилетия назад и уже не отвечают требованиям по масштабируемости, скорости и безопасности, электронная почта стала технически устаревшим и ограниченным инструментом.

В тоже время, протокол 2TMTP представляет собой единый транспортный протокол для всех видов операций. Он поддерживает отправку писем и файлов любого размера, обеспечивает мгновенную передачу данных, отображает статус доставки и прочтения, а также позволяет отзывать сообщения.

Более того, это решение дает возможность управлять правилами и профилем пользователя на стороне сервера, реализует эффективную синхронизацию календарей и контактов, поддерживает автонастройку клиента и удаление данных.

Также, протокол включает средства централизованного управления мобильными устройствами (MDM), что повышает безопасность корпоративной почты. При этом он сохраняет совместимость с классическими стандартами и может автоматически переключаться на SMTP.

В отличие от MAPI, который ограничен только клиент-серверным взаимодействием, 2TMTP также поддерживает полноценное межсерверное общение. Таким образом, он не имеет лимита на размер передаваемого сообщения, в то время как почта Microsoft ограничена 20 МБ, поскольку для передачи данных между серверами переходит на стандартный SMTP.

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Летом 2025 года 2TMTP будет опубликован и станет доступен для свободного использования другими игроками рынка. Разработчики и операторы почтовых сервисов смогут интегрировать его как на стороне сервера, так и клиента, а также получить техническую поддержку от «МБК Лаб» на безвозмездной основе.

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