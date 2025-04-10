Вендор почтового сервера TEGU Enterprise «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») разработал открытый почтовый протокол 2TMTP. Он должен заменить устаревшие почтовые стандарты и устранить основные ограничения электронной почты, такие, как лимиты на размер сообщений и вложений, задержки доставки и низкую функциональность, а также уязвимость перед спамом, фишингом и DDoS-атаками. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Почтовый протокол представляет собой набор правил, следуя которым программы, приложения и серверы обмениваются данными. Решения в этой сфере до сих пор вынуждены использовать набор разрозненных открытых стандартов, так как каждый из них исторически создавался под свою узкую задачу.

Так как все они были разработаны десятилетия назад и уже не отвечают требованиям по масштабируемости, скорости и безопасности, электронная почта стала технически устаревшим и ограниченным инструментом.

В тоже время, протокол 2TMTP представляет собой единый транспортный протокол для всех видов операций. Он поддерживает отправку писем и файлов любого размера, обеспечивает мгновенную передачу данных, отображает статус доставки и прочтения, а также позволяет отзывать сообщения.

Более того, это решение дает возможность управлять правилами и профилем пользователя на стороне сервера, реализует эффективную синхронизацию календарей и контактов, поддерживает автонастройку клиента и удаление данных.

Также, протокол включает средства централизованного управления мобильными устройствами (MDM), что повышает безопасность корпоративной почты. При этом он сохраняет совместимость с классическими стандартами и может автоматически переключаться на SMTP.

В отличие от MAPI, который ограничен только клиент-серверным взаимодействием, 2TMTP также поддерживает полноценное межсерверное общение. Таким образом, он не имеет лимита на размер передаваемого сообщения, в то время как почта Microsoft ограничена 20 МБ, поскольку для передачи данных между серверами переходит на стандартный SMTP.

Летом 2025 года 2TMTP будет опубликован и станет доступен для свободного использования другими игроками рынка. Разработчики и операторы почтовых сервисов смогут интегрировать его как на стороне сервера, так и клиента, а также получить техническую поддержку от «МБК Лаб» на безвозмездной основе.