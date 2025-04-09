Аналитический проект SaaS Rating опубликовал рейтинг крупнейших российских SaaS-компаний по итогам 2024 года. Суммарная выручка 68 предприятий, которые приняли участие в исследовании составила почти 72 млрд руб. На первом месте оказалась «Яндекс 360». Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Рейтинг включает в себя компании с выручкой от 200 млн руб. в год. По данным экспертов российской профессиональной ассоциации облачных технологий (RCCPA), решения, заменяющие западные инструменты (например, аналоги Miro, Jira, Slack, Zendesk), пока не продемонстрировали значительных показателей по выручке.

Рост в этом сегменте ожидается после завершения проектов по миграции корпоративных клиентов.

В SaaS Rating отметили улучшения в секторе коммуникаций в мессенджерах. По словам аналитиков, звонки теряют популярность, а стандартом общения с клиентами стали чаты в мессенджерах.

Также там заявили, что стабильно развиваются отраслевые решения в сегментах бизнес-тревел, управления отелями и общепита.

Топ-10 компаний по выручке в рублях в 2024 году:

«Яндекс 360» (совместная работа) — 12,4 млрд;

«Битрикс24» (CRM и продажи) — 5,36 млрд;

Travelline (автоматизация HoReCa) — 4,89 млрд;

iiko (автоматизация HoReCa) — 3,87 млрд;

ГК Smartway (бизнес-поездки) — 3,41 млрд;

Mindbox (маркетинговая платформа) — 2,74 млрд;

Tilda (конструктор сайтов) — 2,42 млрд;

Wazzup (коммуникации в мессенджерах и чатах) — 1,81 млрд;

MPSTATS (аналитика и продажи на маркетплейсах) — 1,74 млрд;

amoCRM (CRM и продажи) — 1,73 млрд.

«Рост выручки крупнейших российских SaaS-компаний на фоне глобальных вызовов свидетельствует о зрелости рынка и устойчивости местных решений», — отмечает коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

По его мнению, важнейшие тренды отрасли — это продолжающаяся миграция на отечественные сервисы, развитие отраслевых решений и рост спроса на коммуникационные инструменты. «Это подтверждает стабильность и перспективность рынка облачных технологий в России», — добавил Королев.

Рейтинг появился в 2019 году с целью создания открытого и полезного ресурса для участников рынка, который помогает следить за их развитием в стране. При его составлении используется стандарт NIST, который включает следующие критерии для определения качества SaaS-решений:

On-demand self-service;

Broad network access;

Resource pooling;

Rapid elasticity;

Measured service.

«Яндекс» впервые раскрыл выручку двух подразделений своего технаправления: Yandex B2B Tech и виртуального офиса «Яндекс 360». Их совокупная выручка за 2024 год составила 32,2 млрд руб., увеличившись за год на 48,4%.

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Ранее стало известно, что корпорация VK, также вошедшая в рейтинг, за 2024 год нарастила общую выручку на 22,7%, по сравнению с предыдущим годом, она составила 147,6 млрд руб. Несмотря на положительную динамику, чистый убыток компании достиг рекордного значения в 94,9 млрд руб., что почти в три раза выше показателя 2023 года.