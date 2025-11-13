Новости

Российский рынок Big Data показал рекордные темпы роста

Объединенный рынок больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ) в России демонстрирует уверенный рост и по итогам 2025 года может достичь объема в 520 млрд руб. Это следует из совместного исследования Ассоциации больших данных (АБД), консалтинговой компании Б1 и TAdviser, с которым ознакомился «Коммерсант».

Freepik

Этот прогнозируемый рост является следствием комплексного воздействия нескольких факторов, ключевыми из которых выступают активная государственная поддержка, в том числе в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» с его бюджетным финансированием, политика импортозамещения, стимулирующая создание отечественных аналогов, и бурное развитие крупных облачных инфраструктур, которые становятся технологическим фундаментом для масштабного внедрения решений на основе данных.

Текущие оценки показывают, что в 2024 году объем этого рынка составлял 433 млрд рублей, а среднегодовой темп роста в ближайшую пятилетку может сохраниться на уровне около 20%, что подчеркивает его потенциал. При этом сама логика объединения двух направлений в одном исследовании объясняется их глубокой взаимосвязью, где Big Data служит своего рода «топливом» для алгоритмов искусственного интеллекта.

Прочитайте также

90% российских компаний принимают решения на основе big data, но лишь 13% удовлетворены их качеством

Однако на пути дальнейшего развития рынка сохраняются существенные барьеры. Сдерживающее влияние оказывает острая нехватка квалифицированных специалистов, особенно в таких узких областях, как машинное обучение и Data Science, что провоцирует усиление конкуренции за кадры между компаниями.

Другим значимым препятствием является осторожность и консервативность части бизнеса, чьи руководители не всегда готовы инвестировать в технологии из-за недостатка понятных и проверенных бизнес-кейсов, демонстрирующих реальную отдачу от инвестиций в ИИ.

Кроме того, характерной чертой российской действительности стала особая модель работы с данными, при которой компании в силу строгих юридических ограничений, таких как банковская тайна, тайна связи и законодательство о персональных данных, избегают прямых продаж исходных данных.

Прочитайте также

Big Data как must-have: новый стандарт интернет-рекламы в России

Вместо этого рынок сместился в сторону предложения агрегированных аналитических отчетов, обезличенных дата-сетов, готовых продуктов и API-доступа к данным. Эта модель, наряду с требованиями по обязательной анонимизации и локализации хранения информации, а также риском серьезных штрафов, закономерно ведет к увеличению себестоимости данных и конечных продуктов для легальных участников рынка, создавая дополнительный вызов для отрасли.

Темы
2025 будущее ИИ технологии