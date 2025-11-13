Объединенный рынок больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ) в России демонстрирует уверенный рост и по итогам 2025 года может достичь объема в 520 млрд руб. Это следует из совместного исследования Ассоциации больших данных (АБД), консалтинговой компании Б1 и TAdviser, с которым ознакомился «Коммерсант».

Freepik

Этот прогнозируемый рост является следствием комплексного воздействия нескольких факторов, ключевыми из которых выступают активная государственная поддержка, в том числе в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» с его бюджетным финансированием, политика импортозамещения, стимулирующая создание отечественных аналогов, и бурное развитие крупных облачных инфраструктур, которые становятся технологическим фундаментом для масштабного внедрения решений на основе данных.

Текущие оценки показывают, что в 2024 году объем этого рынка составлял 433 млрд рублей, а среднегодовой темп роста в ближайшую пятилетку может сохраниться на уровне около 20%, что подчеркивает его потенциал. При этом сама логика объединения двух направлений в одном исследовании объясняется их глубокой взаимосвязью, где Big Data служит своего рода «топливом» для алгоритмов искусственного интеллекта.

Однако на пути дальнейшего развития рынка сохраняются существенные барьеры. Сдерживающее влияние оказывает острая нехватка квалифицированных специалистов, особенно в таких узких областях, как машинное обучение и Data Science, что провоцирует усиление конкуренции за кадры между компаниями.

Другим значимым препятствием является осторожность и консервативность части бизнеса, чьи руководители не всегда готовы инвестировать в технологии из-за недостатка понятных и проверенных бизнес-кейсов, демонстрирующих реальную отдачу от инвестиций в ИИ.

Кроме того, характерной чертой российской действительности стала особая модель работы с данными, при которой компании в силу строгих юридических ограничений, таких как банковская тайна, тайна связи и законодательство о персональных данных, избегают прямых продаж исходных данных.

Вместо этого рынок сместился в сторону предложения агрегированных аналитических отчетов, обезличенных дата-сетов, готовых продуктов и API-доступа к данным. Эта модель, наряду с требованиями по обязательной анонимизации и локализации хранения информации, а также риском серьезных штрафов, закономерно ведет к увеличению себестоимости данных и конечных продуктов для легальных участников рынка, создавая дополнительный вызов для отрасли.