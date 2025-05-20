По данным Союза агентств делового туризма (САД), объем рынка бизнес-тревел в России в 2024 году достиг исторического максимума, превысив 1 трлн руб. Аналитики отмечают, что это на 27% больше показателей предыдущего года при общем росте количества командировок на 15%.

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Исследование выявило значительное увеличение международных деловых поездок — на 49% по сравнению с 2023 годом. Внутренний туризм также продемонстрировал рост на 5,6%. При этом доля российских направлений сохранилась на уровне 86% от общего числа командировок.

Исполнительный директор САД Павел Васин отметил, что последние два года российский бизнес активно искал новых партнеров и выстраивал альтернативные логистические цепочки, что закономерно привело к увеличению деловых поездок. По его словам, индустрия делового туризма не только адаптировалась к новым условиям, но и стала важным фактором экономической устойчивости.

Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство среди самых востребованных бизнес-направлений. В десятку также вошли Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Благовещенск, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.

Авиаперелеты внутри страны выросли на 10%, при этом средняя стоимость билета увеличилась на 15% и составила 21913 руб. На авиабилеты приходится 57% командировочного бюджета компаний. Железнодорожные перевозки заняли 35,8% рынка, несмотря на рост цен на 16,3%.

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Доля зарубежных командировок составила 13,7% от общего объема. Средняя продолжительность таких поездок сократилась до 4 дней. В список популярных направлений вошли Китай, Индия, Казахстан, Турция, Беларусь, Сербия, Узбекистан, ОАЭ, Египет и Армения.

Галина Полищук, управляющий директор корпоративного бизнеса Випсервис, обратила внимание на рекордный рост спроса на направления стран БРИКС — 74,7% по сравнению с 2023 годом. Особенно заметно увеличилось количество поездок в Бразилию (+206%), Эфиопию (+192,5%) и Индонезию (+170%).

По словам Юлии Липатовой, управляющего директора компании «Аэроклуб», доля онлайн-бронирований деловых поездок достигла 71%. Она отметила, что цифровые сервисы позволяют компаниям эффективнее управлять командировочными программами, обеспечивая при этом высокое качество сервиса.

Эксперты САД ожидают продолжения положительной динамики с прогнозируемым ростом рынка на 15%. Павел Васин подчеркнул, что отрасль продолжит развиваться за счет консолидации, внедрения стандартов и повышения прозрачности бизнес-процессов. Союз планирует активно участвовать в разработке стратегии развития индустрии и совершенствовании нормативной базы.