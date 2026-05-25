Российский рынок общественного питания завершил 2025 год резким замедлением. Оборот увеличился всего на 2,6% в сопоставимых ценах и достиг 6,2 трлн руб., хотя годом ранее рынок рос на 12−14%. По оценке INFOLine, в 2026 году отрасль рискует перейти к околонулевой динамике из-за роста издержек и ослабления потребительского спроса.

По данным INFOLine, в России работает около 221 тыс. точек общественного питания. Рост оборота в 2025 году обеспечили прежде всего расширение сети на 4,4% и повышение номинальных цен на 15,3%, тогда как спрос уже не был самостоятельным драйвером. По сегментам рынок двигался неравномерно. Фастфуд вырос на 1,3%, до 4800 точек, а мини-кофейни и ресторанные форматы сократились примерно на 1%, до 2800 и 1700 заведений соответственно.

При этом отдельные ниши продолжают расти быстрее рынка. Кофейни прибавили 12% и превысили 2000 точек, стритфуд увеличился на 4,6%, до 2900, пекарни — на 3%, до 6500. Сильнее всего сократился сегмент суши-шопов — минус 7,3%, до 2200 точек.

Часть падения связана с трансформацией формата: бизнес уходит из залов в доставку и dark kitchen («темная кухня» — формат, работающий исключительно на доставку), где выстраивается модель работы без посадочных зон. Так, Secret Kitchen нарастил выручку более чем на 40% — с 1,4 млрд руб. в 2024 году до почти 2 млрд руб. в 2025-м, одновременно расширив сеть dark kitchen с 11 до 18 объектов.

Светлана Силенина из INFOLine объясняет замедление сочетанием факторов — снижением реальных доходов населения, устойчивой инфляцией и ростом себестоимости. Эти условия ослабили прежние драйверы расширения, которые поддерживали рынок в 2023–2024 годах.

Читайте также Российский общепит столкнулся с худшим началом года за 25 лет

По данным «Чек Индекс» «Платформы ОФД», в январе-апреле 2026 года траты россиян в общепите выросли на 9%, средний чек достиг 1503 руб., а число покупок увеличилось на 3% год к году. В Москве средний чек поднялся до 2162 руб., или на 7%, при этом количество транзакций снизилось на 6%. Это указывает на более редкие посещения при росте стоимости одного визита.

В 2026 году давление усилилось и из-за ускорения закрытий компаний. По данным «Контур. Фокус», в январе-феврале с рынка ушло до 7300 организаций, что на 29% больше год к году. Еще один фактор — снижение порога выручки для уплаты НДС с 60 млн до 20 млн руб., из-за чего налоговая нагрузка на малый бизнес выросла. После этого Минфин предложил временно освободить от НДС часть компаний на упрощенной и патентной системах.

Регистрация нового бизнеса тоже остается слабой. С начала 2026 года прирост составил лишь 1,04% — с 216 520 до 218 763 компаний. В Москве и Санкт-Петербурге показатели еще ниже — 0,58% и 0,84%. Регистраций по-прежнему больше, чем ликвидаций, примерно на 15%, но этот разрыв сокращается.

Параллельно усиливается давление со стороны ретейла, который быстро наращивает продажи готовой еды. В 2025 году этот сегмент вырос на 18,5% и достиг 1,12 трлн руб. В Х5 доля чеков с готовой едой в I квартале 2026 года составила 5%, в «Магните» категория выросла более чем на 43% в натуральном выражении, в «Азбуке вкуса» она формирует около 30% выручки, а во «ВкусВилле» показывает рост на 10%. Ретейл постепенно становится полноценным конкурентом классическому общепиту в сегменте повседневного спроса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.