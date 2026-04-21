В первом квартале 2026 года ликвидации в российском общепите росли быстрее регистраций: закрылись 11,2 тыс. предприятий (+31,3%) против 12,5 тыс. новых (+20,8%). Такой дисбаланс указывает на спад в отрасли, констатируют участники рынка.

По данным «Контур. Фокуса», прирост регистраций ускорился по сравнению с прошлым годом — тогда он составлял лишь 7,2%. Одновременно усилилась волна закрытий — год назад ликвидации росли на 10%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин связывает ситуацию с ухудшением состояния рынка.

Сокращение подтверждают и данные 2ГИС: в марте в городах-миллионниках число ресторанов снизилось на 5% год к году (до 7,2 тыс.), фастфуда — на 2% (до 25 тыс.), столовых — на 3% (до 4,7 тыс.), кафе — на 6% (до 12,5 тыс.), баров — на 11% (до 5,9 тыс.). Основная причина — падение трафика.

По оценке «Чек Индекса», с 1 января по 23 марта посещаемость ресторанов и баров в России снизилась на 3%, в Москве — на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%. В отдельных заведениях спад достигал 40% за неполные три месяца.

Потребительский спрос смещается в более дешевые сегменты. «Чек Индекс» фиксирует рост числа чеков в фастфуде: +7% по России, +2% в Москве и +1% в Санкт-Петербурге за тот же период. В столице освободившиеся помещения часто занимают точки быстрого питания, тогда как в регионах они нередко пустуют.

Рост регистраций участники рынка частично объясняют сезонным фактором — подготовкой к весенне-летнему периоду, когда выручка традиционно растет. В Москве в городскую схему включено более 5 тыс. заведений с летними верандами, что на 20% больше год к году.

Однако ключевая причина — налоговые изменения. С 2026 года порог выручки для обязательной уплаты НДС снизили с 60 млн до 20 млн руб. в год — это, как считают эксперты, подтолкнуло бизнес к дроблению. Источники на рынке и предприниматели, включая основателя «Теремка» Михаила Гончарова и основателя «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, указывают, что небольшие предприятия регистрируют отдельные юрлица, чтобы оставаться на льготных режимах.

Налоговая нагрузка и рост издержек — от закупок продуктов и алкоголя до расходов на персонал — сделали начало 2026 года худшим для ресторанного рынка за последние 25 лет. В ответ государство смягчило условия: с 1 апреля до конца года компании на упрощенной и патентной системах с выручкой до 60 млн руб. освобождены от НДС. Несмотря на послабления, участники рынка ожидают, что закрытия продолжатся.

