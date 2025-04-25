По данным Ольги Филипук, руководителя Фантеха (направления развлекательных сервисов) «Яндекса», в состав которого входят такие сервисы, как «Яндекс Плюс», «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Книги», «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Плюс Студия», текущий объем российского рынка развлечений превышает 1 трлн руб. Филипук отметила, что этот рынок, являясь частью креативной экономики, демонстрирует значительный потенциал роста. По прогнозам компании, к 2029 году его объем может практически удвоиться, достигнув 2 трлн руб.

Фото: Freepik

Как пояснили в «Яндексе», рынок развлечений включает как онлайн-сегмент (кино-, музыкальные и книжные стриминги, спортивные трансляции, игры), так и офлайн-направления: концерты, театральные постановки, спортивные мероприятия. Кроме того, к нему относятся лицензионные товары и монетизация контента в различных форматах.

Филипук сообщила, что стратегия Фантеха на ближайшие 4–5 лет предполагает активное участие в развитии рынка развлечений, включая поддержку тех индустрий, которые требуют дополнительного роста. По ее мнению, этому будет способствовать развитие технологий, онлайн-платформ, партнерских проектов, а также создание кросс-сервисных продуктов, способных стимулировать всю отрасль.

Особое внимание уделяется конвергентным решениям, где интеллектуальная собственность (IP) перетекает из одного формата в другой, генерируя доход для нескольких индустрий одновременно и стимулируя создание нового контента.

Филипук подчеркнула, что контент, несмотря на долгий период производства (2–3 года для видеоформатов), часто имеет короткий срок активного использования — около месяца.

В качестве успешного примера продления жизненного цикла она привела франшизу «Король и Шут»: после выхода сериала в марте 2023 года были организованы выставка на «Винзаводе», ее тур по городам, симфоническое шоу, а также активизированы продажи лицензионного мерча на «Яндекс Маркете». Это привело к росту популярности треков группы в стриминговых чартах и обеспечило длительное взаимодействие аудитории с сервисами «Яндекса».

Также Филипук оценила перспективы рынка контентных стримингов и подписок: по ее оценкам, в 2025 году он вырастет на 25-30%, достигнув 210–215 млрд руб. При этом Фантех, как ожидается, будет расти опережающими темпами по сравнению с рынком в целом.