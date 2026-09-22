МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») должны будут довести собственное мобильное покрытие до 100% населенных пунктов с численностью свыше 2 тыс. жителей. Завершить работу операторы должны до 31 марта 2027 года. Такое требование содержится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

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Речь идет не об устранении территорий, где вообще нет мобильной связи. По данным Минцифры, в населенных пунктах этой категории уже присутствует как минимум один оператор. Проблема заключается в том, что сети отдельных компаний там могут отсутствовать. Новые правила должны заставить каждого оператора обеспечить работу собственной инфраструктуры.

Одновременно ГКРЧ рассмотрит продление решений о выделении частот МТС, «МегаФону» и «Билайну». Для компаний, которые не укладываются в установленные сроки развития LTE в населенных пунктах от 2 тыс. жителей, предлагается предусмотреть отдельные требования. Ранее подобное обязательство по развитию покрытия получили в Т2.

Расширение сетей потребует от операторов дополнительных инвестиций. В небольших поселениях абонентская база ограничена, тогда как затраты на строительство и обслуживание базовых станций, подключение объектов к электросетям и организацию каналов связи остаются высокими. Поэтому коммерческая окупаемость таких проектов может быть ниже, чем в крупных городах.

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При этом для жителей появление нескольких сетей означает не только расширение выбора. Как отмечает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по беспроводной связи Олег Яблоков, дополнительное покрытие позволит использовать сеть другого оператора при сбоях и одновременно даст регулятору возможность контролировать выполнение компаниями обязательств по использованию частот.

Требования к развитию связи в небольших населенных пунктах появились не впервые. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, этот вопрос обсуждается с 2013 года. Тогда операторы получали частоты для развития 3G и LTE и постепенно модернизировали инфраструктуру, но для ряда небольших поселений конкретные сроки строительства новых объектов связи определены не были.

Дополнительная конкуренция между операторами может повлиять и на стоимость услуг. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что присутствие нескольких компаний способно ограничивать темпы роста тарифов. При этом сами операторы сталкиваются с проблемой низкой рентабельности сетей в малонаселенных районах.

Часть расходов можно снизить за счет совместного использования инфраструктуры. Эксперты также указывают на необходимость государственной поддержки проектов, которые имеют социальное значение, но не обеспечивают достаточную коммерческую отдачу. Среди возможных мер — доступ к готовым объектам связи и предоставление площадок для размещения базовых станций.

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