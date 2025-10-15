Количество юридических лиц в сегменте торговли спортивными товарами и одеждой по итогам первого полугодия 2025 года уменьшилось на 5,4% до 1810 организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) — на 0,7% до 8148 единиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование издания «Бизнес-секреты» совместно с аналитическим проектом T-Data на основе информации Федеральной налоговой службы.

Freepik

Темпы открытия новых компаний также замедлились: за шесть месяцев 2025-го на рынок вышло 54 организации против 78 за аналогичный период прошлого года. При этом число новых ИП выросло на 17% до 507. Эксперты связывают тенденцию с консолидацией и уходом средних игроков.

По обороту за 2024 год и первое полугодие 2025 года лидирует «Спортмастер», чей показатель превысил совокупный результат восьми ближайших конкурентов в четыре раза. Доля ритейлера на рынке достигла 79%. Занимающий второе место «Триал-спорт» контролирует 6%, третье место делят «Кант» и Desport с 3% каждый.

Высокая ключевая ставка снижает привлекательность рынка, отмечает председатель правления «Российской outdoor группы» Алексей Гребцов. Финансирование, составляющее 30–40% от общего капитала, стало недоступным для многих участников. Чтобы погасить банковские задолженности, компании распродают товары со скидками до 50%, теряя прибыль.

Читайте также Малый бизнес контролирует 80% производства спортпитания в России

Рост арендных ставок создал дополнительные сложности для некрупных брендов, указывает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В 2025 году несколько крупных ретейлеров полностью или частично прекратили работу. Desport сократил количество точек с 29 до 24, магазин кроссовок «16 SNKR» и спортивный бренд Jumkey компании Gulliver Group остановили деятельность. Марка Nikasport в августе объявила о закрытии двух магазинов, оставив лишь корнер в московском ТЦ «Авиапарк».

Офлайн-магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-платформами, где предложения привлекательнее за счет собственных скидок, добавляет Гребцов. Продажи спорттоваров на маркетплейсах растут быстрее рынка: на Wildberries с января 2025 года реализация увеличилась на 47% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: за весь 2024 год рост составил 37%. На «Яндекс Маркете» с января по сентябрь 2025-го продажи выросли в 1,3 раза.