Российский шеф-повар Владимир Мухин получил награду «Два ножа» (Two Knives) премии Best Chef Awards 2025, которая считается аналогом «Оскара» в сфере гастрономии. Жюри отметило работу Мухина в ресторане Krasota в Дубае (входит в сеть White Rabbit Family).

vladimir_muhin / Telegram

«Дорогие гости, спасибо вам, что вдохновляете и поддерживаете нас! Благодарим Best Chef awards за признание нашего труда», — написал он в своем телеграм-канале.

В этом году лауреатами премии Best Chef Awards стали 783 повара. Их распределили по трехуровневой системе «ножей». Высшую категорию «Три ножа» получили 126 шеф-поваров, набравших 80% и более баллов от членов жюри, а 236 специалистов удостоились «Двух ножей» (набрали 40% и более от максимального количества баллов).

Победителем премии стал датчанин Расмус Мунк из ресторана Alchemist в Дании, сохранивший этот титул второй год подряд. В голосовании приняли участие 972 эксперта из 64 стран, включая 572 шеф-повара и 400 представителей индустрии.

Владимир Мухин — шеф-повар в пятом поколении, обладатель звезды Мишлен, бренд-шеф ресторанного холдинга White Rabbit Family. Его карьера началась в возрасте 12 лет на кухне ресторана, которым владел и был шеф-поваром его отец.

В 2019 году ресторан White Rabbit занял 13-е место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, а издание Gault & Millau присвоило Мухину звание Chef Legend. В 2021 году Владимир Мухин занял девятое место в рейтинге Best Chef Awards. В 2024 году он был удостоен «Двух ножей» от The Best Chef Awards, вернувшись в список престижного рейтинга.