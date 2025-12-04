Российский разработчик голосовых ИИ-агентов Veyra привлек 30 млн руб. от бизнес-ангела Дениса Ермолаева в рамках seed-раунда. Инвестиции направят на развитие продукта и расширение коммерческих проектов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Компания создает голосовых ИИ-агентов, которые берут на себя типовые задачи контакт-центров: обработку входящих звонков, исходящие кампании и запуск процессов через интеграции с CRM и ERP (системы работы с клиентами и управления бизнесом). В основе платформы — собственные технологии распознавания и синтеза речи. Такой подход позволяет вести разговор в свободной форме и доводить его до результата без участия оператора.

Целевой рынок Veyra— компании с высокой нагрузкой на клиентский сервис: банки, страховые организации, ритейл, крупные онлайн-сервисы и городские структуры. По оценке разработчиков, объёем российского сегмента голосового ИИ в клиентском обслуживании достигает 200–215 млрд руб. и продолжает расти двузначными темпами.

Сейчас Veyra работает в закрытом режиме более чем с 15 заказчиками. Платформа ежемесячно обрабатывает свыше 10 тыс. звонков. Следующий шаг — переход к омниканальному формату, который объединит голосовые и текстовые коммуникации.

Полученные инвестиции команда направит на усиление технологической части, масштабирование существующих пилотных проектов и выход в новые отрасли. Компания также планирует расширить партнерства с телеком-операторами и ИТ-интеграторами, чтобы ускорить внедрение решений на крупных предприятиях.

Veyra основана в 2025 году предпринимателем и участником digital-/Web3-проектов Виталием Пятенко. Компания является резидентом Московского инновационного кластера и получила грант Yandex Cloud Boost.

Рынок голосовых и диалоговых ИИ-агентов в России стремительно растет: по оценке на 2025 год объем рынка диалогового ИИ достиг примерно 11 млрд руб. против около 8 млрд годом ранее. При этом прогноз показывает устойчивый рост: в ближайшие несколько лет рынок, по оценкам, может демонстрировать прирост на 20–30% ежегодно. Такой рост обусловлен активным переходом компаний (особенно банков, ретейла и e-commerce) от ручной обработки звонков к автоматизированным голосовым решениям, что снижает нагрузку на контакт-центры и сокращает расходы на обслуживание.