Кабмин решил не вводить запрет на майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, сообщает пресс-служба правительства. Согласно анализу экспертов АКРА, после введения дифференцированных тарифов и запрета на добычу криптовалюты в некоторых субъектах России этот регион стал самым выгодным для майнеров.

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«Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе», — сказано в сообщении.

Правительственная комиссия также отложила на два месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии. Это вызвано необходимостью оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.

В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики также было принято решение, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы.

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Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что Минэнерго рассматривает возможность переезда майнеров криптовалют в северные регионы России, где есть свободные сетевые мощности.

В ноябре 2024 года российские власти легализовали майнинг. Однако с 1 января этого года по март 2031-го добычу криптовалюты полностью запретили в десяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. С 7 апреля аналогичный запрет был введен на юге Иркутской области.

Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.