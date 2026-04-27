Правительство переработало законопроект о регулировании искусственного интеллекта после резкой критики бизнеса и профильных ассоциаций. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что из новой версии документа исключили требование использовать для обучения моделей только данные российского происхождения. Теперь разработчики смогут использовать любые доступные наборы данных, если это не противоречит закону.

Смягчены и условия получения статуса суверенных и национальных ИИ-моделей. В первоначальной версии предполагалось, что такие решения должны создаваться гражданами России и только внутри страны. Теперь ключевым критерием станет участие российского юрлица, а также соответствие модели российскому праву и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Из проекта убрали и одно из самых спорных требований для цифровых платформ. По данным источника РБК, сервисы с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей больше не обязаны автоматически получать статус организатора распространения информации. Эта норма затрагивала бы мессенджеры, соцсети и почтовые сервисы и обязывала бы их выполнять дополнительные требования, включая установку СОРМ. Изменен и подход к ответственности: вместо отдельной системы санкций законопроект теперь отсылает к действующим нормам.

Документ опубликовали в марте, он вводил три категории ИИ-систем — «суверенные», «национальные» и «доверенные». Последние предполагалось сделать обязательными для госсистем и объектов критической инфраструктуры. Чтобы попасть в специальный реестр, модели должны были пройти сертификацию безопасности, обрабатывать данные в России и подтвердить качество у регуляторов.

Первоначальная версия вызвала масштабное недовольство рынка. Более 150 участников обсуждения, среди которых «Роснефть», «Россети», «МегаФон», РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация цифровых платформ (АЦП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Торгово-промышленная палата (ТПП), предупреждали, что новые правила могут увеличить расходы на внедрение ИИ на 20–40% и замедлить запуск новых продуктов в 1,5–2 раза. Представители отрасли также отмечали, что ни одна российская модель пока не соответствует всем критериям суверенности из первоначальной версии.

Критика поступила и со стороны банковского сектора. По данным «Известий», банки считают рискованным введение жесткого регулирования с 2027 года. Они опасаются роста затрат на соблюдение требований, нехватки сертифицированных решений и замедления внедрения ИИ. Участники рынка предлагают вводить новые нормы поэтапно.

Сейчас законопроект дорабатывают на площадке АНО «Цифровая экономика». В аппарате Григоренко отмечают, что цель реформы — не ограничить конкуренцию, а поддержать отечественных разработчиков и снизить технологическую зависимость. Для коммерческих компаний подтверждение статуса доверенной модели останется добровольным.

Обязательные требования планируется применять прежде всего в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры. Иностранные ИИ-модели смогут продолжить работу в России при соблюдении требований закона и информационной безопасности.

