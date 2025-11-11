Государственная корпорация «Дом. РФ» официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Согласно информации, полученной изданием «Коммерсантъ», сбор заявок от инвесторов начнется 14 ноября 2025 года.

Freepik

Ожидается, что итоговая цена размещения будет определена в период с 17 по 18 ноября после анализа рыночного спроса. Это событие станет первым за последние 18 лет размещением акций государственной компании на российском рынке.

Оценочная стоимость и позиция организаторов

Финансовые аналитики и организаторы размещения представили различные оценки стоимости компании. Главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий обозначил справедливый ценовой диапазон в 2,1–2,6 тыс. руб. за акцию. ВТБ оценил капитализацию «Дом. РФ» в диапазоне 356–390 млрд руб.

Сбербанк представил близкую оценку в 375 млрд руб. Альфа-банк предложил более консервативную оценку около 280 млрд руб. Организаторами IPO выступят ведущие российские банки: Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-банк. При этом государство сохранит контрольный пакет акций компании.

Инвестиционный спрос и ключевые условия

Предварительный интерес к размещению характеризуется как высокий. По словам начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, более 20 институциональных инвесторов выразили заинтересованность в участии. Объем предварительного институционального спроса до открытия книги заявок оценивается в 30 млрд руб.

Однако ключевым условием для многих крупных инвесторов является ценовой дисконт. Как отмечает начальник отдела по работе с акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин, справедливая оценка для размещения составляет 0,65–0,7 от стоимости капитала (P/BV), что предполагает дисконт к бумагам крупнейших публичных финансовых компаний.

Прочитайте также Российский рынок IPO замер в ожидании снижения ставки

Риски и перспективы для рынка

Эксперты выделяют несколько факторов, влияющих на успех размещения:

● нестабильная рыночная конъюнктура и потенциальная угроза нового обвала индекса Мосбиржи;

● геополитические риски и вероятность включения компании в санкционные списки;

● одновременно позитивными факторами являются высокий уровень рентабельности капитала и заявленная дивидендная политика с выплатой не менее 50% чистой прибыли.

По мнению руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Марии Хабаровой, успешное IPO «Дом. РФ» может создать прецедент и открыть возможности для выхода на биржу других российских эмитентов, став знаковой сделкой для отечественного финансового рынка.