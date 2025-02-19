Крупнейшие онлайн-кинотеатры России возобновили переговоры с некоторыми голливудскими киностудиями. Они пытаются договориться о возвращении их библиотек и о доступе к премьерным проектам. По мнению экспертов, это будет зависеть от политический обстоятельств и преодоления экономических препятствий.

С марта 2022 года крупнейшие голливудские киностудии, такие как Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal, приостановили работу на российском рынке. Также они расторгли контракты на предоставление своих библиотек онлайн-кинотеатрам и телеканалам.

Так, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». Сервисы также потеряли права на показ франшиз «Гарри Поттера», «Пираты Карибского моря», «Один дома», а также кинокомиксов Marvel и DC.

К концу 2022 года многие онлайн-кинотеатры, в числе которых «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования продемонстрировали отрицательную динамику по объему доступных проектов. У разных платформ этот показатель составил от 5 до 42%.

Позже российский рынок попытался компенсировать уход Голливуда корейским, турецким и индийским контентом. Также активно создавались и выходили в прокат оригинальные проекты собственного производства.

PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян отметил, что в последние дни «ситуация несколько изменилась». Он рассказал, что сервису удалось возобновить общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции.

При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения. По словам Саргсяна, все будет зависеть от политической ситуации.

Директор по контенту онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Николай Буц сообщил, что компания вместе с коллегами по рынку ведет переговоры «вокруг большого пакета новинок Lionsgate». В их числе также ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина».

Формально Lionsgate не является мейджором, но, тем не менее, это крупная голливудская кинокомпания, известная по франшизе «Голодные игры». Студия заявляла о том, что не будет выпускать свои новые фильмы в России, хотя некоторые релизы, например, четвертая часть «Джона Уика», все же были официально представлены на большом экране в рамках ранее заключенного договора.

Эксперты считают, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом заключается в сложностях с платежами. Возвращение американских киностудий будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий».

Также придется учитывать новые правила российского законодательства, такие, как, например, ограничения на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании после ухода с российского рынка потеряли $300 млрд. За день до этого, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил о том, что ряд западных брендов могут вернуться в Россию.