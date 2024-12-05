Российские судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 млн руб. с Telegram. Это, по мнению юриста Дмитрия Кваши, может быть связано с невозможностью найти активы компании в России.

Согласно данным судебных приставов, в июле этого года было начато исполнительное производство из-за неуплаты мессенджером штрафа в 4 млн руб. Однако уже в сентябре приставы сообщили о невозможности взыскания денежных средств.

Как пояснил Кваша, исполнительное производство могут прекратить ввиду того, что судебный пристав не смог найти у Telegram каких-либо активов, на которые можно наложить арест.

По словам юриста, если приставы не нашли имущество в рамках исполнительного производства, то исполнительный лист возвращается взыскателю, который может бесконечное количество раз направлять его приставам. Они, в свою очередь, обязаны будут возобновлять производство и поиски активов.

Кваша отметил, что согласно законодательству, у всех мессенджеров на территории РФ должны храниться серверы. «То есть как минимум их должны были найти», — пояснил он. Кроме того, судебные приставы могут искать активы компаний и за границей в рамках соглашений о международном сотрудничестве.

Напомним, что недавно Таганский районный суд снова оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за отказ удалить информацию, нарушающую российское законодательство. Об этом пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 25 ноября сообщала в своем Telegram-канале.