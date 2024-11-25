Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за отказ удалить информацию, противоречащую законодательству России. Об этом пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 25 ноября сообщила в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн. рублей.

15 октября постановлением суда Москвы Telegram был также признан виновным, по той же статье. В прошлый раз административный штраф составил 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что 72% российских компаний начали продавать свои товары через Telegram. Популярность социальных сетей, как для деловой коммуникации, так и для личного общения, продолжает расти. Эксперты провели исследования и выяснили, какие мессенджеры бизнес использует для продаж и общения с клиентами.