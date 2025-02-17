Оператор государственной системы маркировки «Честный знак», центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет компенсировать 50% затрат производителям в сфере легкой промышленности на оборудование для маркировки. Новые программы поддержки для малого бизнеса нацелены на повышение доступности подключения к системе маркировки для производителей и розничных предприятий.

Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова сообщила, что оператор стремится сделать процесс подключения к системе маркировки максимально простым и понятным.

По ее словам, уже практически 300 тыс. участников рынка легкой промышленности, включая индивидуальных предпринимателей, успешно работают в системе, и в ЦРПТ хотят, чтобы каждый новый участник мог начать работать так же легко. Новые программы поддержки помогут снизить затраты и ускорить процесс адаптации, заявила Михайлова.

Для производителей будет доступна компенсация 50% затрат на оборудование — принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов и терминалы сбора данных. Это снизит стартовые расходы предпринимателей и упростит им переход на маркировку.

В ЦРПТ сообщили также, что для розничного бизнеса предусмотрены центры поддержки, где можно обучиться работе с маркировкой. Если предприниматели не захотят работать в системе самостоятельно, то они смогут обратиться в центры технического обслуживания. После приобретения пакета услуг по подключению, оператор также компенсирует 50% затрат.

С 1 апреля 2024 года стартовал второй этап обязательной маркировки товаров легкой промышленности. Сейчас коды маркировки должны быть нанесены на верхнюю одежду, спецодежду, костюмы, платья, юбки, рубашки, кардиганы, шарфы, галстуки и спортивные костюмы.

Следующий этап начнется 1 марта 2025 года. В перечень маркируемой продукции будут добавлены майки, пижамы, нижнее белье, купальные костюмы и детская одежда, а также чулочно-носочные изделия, перчатки, галстуки и головные уборы.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство России утвердило постановление о введении обязательной маркировки некоторых видов косметики и бытовой химии, смазочных материалов и моторных жидкостей, а также бакалейной продукции. Новые правила начнут действовать в разные даты в течение 2025 года.