Правительство России утвердило постановление о введении обязательной маркировки некоторых видов косметики и бытовой химии, смазочных материалов и моторных жидкостей, а также бакалейной продукции. Новые правила начнут действовать в разные даты с 2025 года, пишет ТАСС.

Изменения, которые вступят в силу в следующем году:

С 1 мая по 1 июля будет поэтапно вводиться обязательная регистрация в системе «Честный знак» для некоторых категорий бакалейных товаров.

С 1 мая по 1 октября — для отдельных видов косметики и бытовой химии.

С 1 сентября вводится обязательная маркировка для некоторых видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

В правительстве отметили, что в этих отраслях ранее проводились эксперименты, которые показали, что бизнес готов внедрять государственную систему маркировки. Также сообщается, что решение о поэтапном введении маркировки было принято с учетом пожеланий предпринимателей и в целях равномерного распределения нагрузки на отрасль при введении государственной системы.

Ранее заместителем председателя комитета Госдумы по защите конкуренции от фракции «Единая Россия» Сергеем Лисовским разработан законопроект, который позволит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возбуждать дела по нарушению торговыми сетями антимонопольного законодательства без контрольных проверок торговых сетей. По мнению депутата, эта мера позволит сдерживать цены.