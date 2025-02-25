В прошлом году российская дочерняя компания UniCredit подала в суд на немецкое подразделение итальянского банка в рамках судебного разбирательства, связанного с гарантийными платежами в России, которые UniCredit не смог выполнить из-за санкций, сообщило агентство «Рейтер».

Судебное дело, датированное 2023 годом, подчеркивает риски для западных компаний, работающих в России. Напомним, что UniCredit продолжил осуществлять деятельность внутри страны после февраля 2022 года. Тогда генеральный директор Андреа Орсель заявил, что хочет продать бизнес по рыночной цене.

После требований Европейского центрального банка ускорить процесс выхода с российского рынка, UniCredit заявил о намерении к 2027 году снизить прибыль российского бизнеса до нуля. Кроме того, банк подал в суд на ЕЦБ, заявив, что тот превысил свои полномочия.

В связи с этим делом UniCredit в прошлом году увеличил резервный фонд до 554 млн евро (по сравнению с 68 млн евро в 2023 году), из которого планируется покрыть юридические риски. Только в четвертом квартале расходы, связанные с этим делом, составили 0,3 млрд евро.

Спор связан с пакетом гарантий, выданных подразделением UniCredit в Германии одному из своих клиентов — немецкой компании Linde, которая из-за санкций была вынуждена приостановить работы на газоперерабатывающем заводе, который она строила для петербургской компании «РусХимАльянс».

Когда проект был остановлен, «РусХим», одним из учредителей которого является «Газпром», обратился к UniCredit Germany за получением гарантий и в российский суд — за принудительным взысканием платежей, когда UniCredit отказался их исполнять из-за санкций.

В своем годовом отчете UniCredit сообщил, что его российская дочерняя компания осуществила платежи в пользу «РусХима», а затем обратилась в UniCredit Germany, чтобы получить деньги обратно, на основании соглашений о встречных гарантиях между двумя подразделениями.

UniCredit Germany не смогла выполнить эти обязательства из-за санкций, и российское подразделение обратилось в суд, который, по словам представителей UniCredit, в октябре обязал немецкое подразделение выплатить гарантийные суммы и проценты по ним.

В январе 2025 года апелляция UniCredit на это решение была отклонена. Теперь у немецкого подразделения банка есть право подать апелляцию после публикации полного решения. Однако на сегодняшний день постановление суда остается в силе.

Ранее UniCredit принял неожиданное решение продать акции банка Banco BPM на сумму 10 млрд евро. По словам генерального директора Андреа Орчела, это стало превентивной мерой против любых действий немецкого Commerzbank. Он также отметил, что решение было принято в связи с усилением консолидации итальянских банков.