Итальянский банк UniCredit принял неожиданное решение продать акции банка Banco BPM на сумму €10 млрд ($11 млрд). По словам генерального директора Андреа Орчела, это стало превентивной мерой против любых действий немецкого Commerzbank. Он также отметил, что решение было принято в связи с усилением консолидации итальянских банков после того, как Banco BPM в этом месяце купил долю в конкурирующем Monte dei Paschi di Siena и вступил в торги за Anima Holding.

Предложение о выкупе всех акций, предусматривающее премию в размере 0,5% для акционеров Banco BPM, последовало за предыдущими неудачными попытками обойти конкурента, базирующегося в богатом регионе Ломбардия, где присутствие UniCredit ограничено.

Орчел возглавил банк в 2021 году, сразу заявив, что рассмотрит возможность внешнего роста, но сначала сосредоточится на том, чтобы добиться пятикратного роста цены акций компании. Предложение о выкупе Banco BPM было подготовлено в 2022 году.

В понедельник UniCredit предложил 0,175 своих стандартных акций за каждую акцию BPM, оценив их в 6,67 евро за штуку, что составляет премию около 0,5% к цене закрытия в пятницу, или 15% к цене за день до того, как BPM объявил о своем предложении в этом месяце получить полный контроль над Anima Holding.

Акции Commerzbank упали почти на 7% во Франкфурте, в то время как в Милане акции UniCredit снизились на 4%, а акции BPM показали рост на 3,2%.

Banco BPM, третий по величине банк Италии, в этом месяце приобрел у правительства 5% акций вышедшего из-под залога конкурента Monte dei Paschi (MPS). Этот шаг может стать первым шагом к объединению двух средних кредитных организаций, когда государство полностью выйдет из MPS.

BPM также выдвинул предложение о выкупе Anima за 1,6 млрд евро ($1,7 млрд), стремясь увеличить чистые комиссионные в условиях снижения процентных ставок.

Сделка с Banco BPM, которая еще должна получить одобрение европейского центрального банка и антимонопольной службы, может быть заключена к июню 2025 года, сообщили в UniCredit.

Напомним, что в сентябре UniCredit заявил, что приобрел 9% акций Commerzbank и собирался добиваться одобрения на потенциальную покупку большего объема. UniCredit заплатил €700 млн почти за половину пакета, предложив акции правительства Германии, чтобы уменьшить свою долю в Commerzbank.