Госдума приняла в первом чтении законопроект Минфина о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина через «Почту России». За документ проголосовали 323 депутата, против — 71. Пилот планируется провести в Москве и Московской области в 2027–2029 годах.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно законопроекту, заказывать вино, произведенное из винограда, выращенного в России, можно будет на специализированном сайте «Почты России». Покупателям потребуется подтвердить возраст через «Госуслуги» при оформлении заказа и при получении продукции. Доставить заказ по указанному адресу или в почтовое отделение можно будет не ранее чем через 24 часа после его оформления. Единственным оператором эксперимента станет «Почта России».

Одновременно депутаты приняли в первом чтении поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, необходимые для проведения эксперимента. Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил в Госдуме, что механизм предусматривает проверку возраста покупателя на обоих этапах получения вина.

Законопроект вызвал возражения со стороны КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. В частности, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила, что власти Москвы и Московской области выступают против проведения эксперимента в этих регионах. Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года, поэтому инициатива предполагает временное исключение из действующего порядка.

Законопроект Минфина внесли в Госдуму в 2023 году. В 2025 году правительственный план предусматривал запуск пилота в августе 2026 года, однако сроки сдвинулись. Одним из условий подготовки эксперимента была интеграция систем онлайн-доставки с ЕГАИС — государственной системой учета производства и оборота алкоголя.

Виноделы рассчитывают, что дистанционные продажи расширят каналы сбыта для небольших хозяйств, продукция которых ограниченно представлена в федеральных торговых сетях. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отмечал, что онлайн-канал позволит покупателям приобретать лимитированные коллекции и вина малых производителей. Основатель Uppa Winery Павел Швец также говорил, что доступ к дистанционной торговле важен для сохранения небольших винодельческих хозяйств, у которых меньше возможностей для продвижения и продаж через традиционную розницу.

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