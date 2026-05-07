Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и Роскосмос подписали соглашение о проведении технологического конкурса «Сверхнизкие орбиты». Участники должны создать малый космический аппарат, способный работать на высоте 100–280 км над Землей, — в пространстве, где до сих пор нет ни одной коммерчески устойчивой спутниковой группировки. Победителям достанется 780 млн руб. суммарного призового фонда.

Сверхнизкие орбиты — это диапазон высот между атмосферой и стандартными низкими орбитами, которые обычно находятся на высотах от 300 до 500 км. Условия на сверхнизких орбитах значительно жестче: разреженная атмосфера создает аэродинамическое торможение, и аппарат без активной компенсации быстро сходит с орбиты.

Именно поэтому ни одна компания в мире пока не вывела на эти высоты группировку, способную работать длительное время. Тот, кто решит эту задачу, получит доступ к качественно иному рынку: спутники на сверхнизких орбитах обеспечивают более высокое разрешение при дистанционном зондировании Земли и более низкие задержки сигнала для связи — при потенциально меньшей стоимости запуска.

По условиям конкурса, спутник должен стабильно функционировать в открытом космосе не менее месяца и демонстрировать потенциал для коммерческих сервисов — дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), связи или навигации.

По словам генерального директора Фонда НТИ Вадима Медведева, освоение этого диапазона орбит станет «технологическим заделом для первой в России, а возможно, и в мировой истории орбитальной группировки на высоте ниже 280 км».

Конкурс разбит на пять этапов с 2026 по 2028 год. В этом году команды проектируют облик аппарата, проводят испытания двигателя и моделируют аэродинамику — за выполнение двух заданий этого года предусмотрено 60 млн руб. В следующем году пройдет полный цикл наземных испытаний, премия за два задания вырастет вдвое — до 120 млн руб. Финальный конкурс завершится в 2028 году запуском наиболее перспективных аппаратов. Отборочный этап уже начался: по состоянию на конец апреля организаторы получили более 20 заявок с концепциями спутниковых группировок.

Управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых отметил, что поданные заявки отражают принципиально разные подходы к ключевым инженерным вопросам — выбору двигателя и аэродинамическому дизайну корпуса. Именно эти две задачи определяют, сколько времени аппарат проведет на орбите, прежде чем плотность атмосферы «сведет» его вниз. Новые импульсные двигательные установки и обтекаемые конструкции корпусов, разработанные за последние несколько лет, сделали эту задачу реалистичной.

Глобальный контекст придает конкурсу дополнительный вес. Интерес к сверхнизким орбитам растет, в частности здесь можно развивать спутниковый интернет и коммерческое ДЗЗ с высоким разрешением. Ряд зарубежных компаний ведет исследования в этом направлении, однако коммерческой группировки не существует ни у кого.

Российские команды, таким образом, конкурируют за нишу, которая пока не занята.

