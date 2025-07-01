Все пользователи получили бесплатный и неограниченный доступ к улучшенным генеративным моделям в чате с цифровым помощником Алисой. Нейросеть может генерировать тексты на русском и английском языках, писать код, решать математические задачи, создавать изображения и анализировать файлы в форматах PDF, TXT, DOC и DOCX.

Фото: «Яндекс»

В компании отметили, что обновленная версия Алисы, ранее доступная только по подписке, отвечает точнее в 65% случаев благодаря увеличению обучающего датасета и улучшению качества данных. Частота уклонения от ответа сократилась на треть, хотя при высокой нагрузке может использоваться облегченная модель.

Новая функция режима рассуждений позволяет Алисе решать сложные задачи, выстраивая логическую цепочку в реальном времени. Это полезно для составления бизнес-планов или анализа инвестиционных проектов. Пользователи могут загружать файлы, чтобы нейросеть подготовила отчеты, пересказы или глоссарии.

Генерация изображений, работающая на базе модели YandexART, улучшена: картинки стали качественнее и содержат меньше дефектов, их можно скачать для использования в соцсетях или презентациях.

Подписка «Про» получила эксклюзивную функцию персонализированного общения: Алиса учитывает предпочтения пользователя, такие как хобби или любимая кухня, если он авторизован в «Яндексе» или познакомился с нейросетью через умные устройства. Подписчикам также доступны live-режим для взаимодействия с объектами через камеру смартфона, развивающие квесты для детей, функция виртуальной няни и тренажер английского языка.