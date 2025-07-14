С 18 июля Россия и Оман взаимно отменяют визовый режим для поездок сроком до 30 дней, если они не связаны с проживанием, учебой или работой. По мнению экспертов, это решение усилит интерес россиян к Оману и значительно увеличит туристический поток, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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За первые четыре месяца 2025 года Оман посетили 27,3 тыс. российских туристов, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила генеральный менеджер туристического офиса Омана в России Регина Рудакова. «Рост турпотока стал возможен благодаря прямому авиасообщению, открытию официального представительства в России и инвестициям в продвижение», — отметила она.

По данным Министерства туризма и культурного наследия Омана, доходы отелей категории 3–5 звезд в первом квартале 2025 года составили 79,4 млн оманских риалов (около $206 млн), что на 10,6% выше прошлогодних показателей. Рудакова добавила, что россияне предпочитают длительные поездки на 17–21 день, а безвизовый режим сделает направление еще привлекательнее.

Заместитель руководителя отдела по развитию агентской сети группы компаний «Спектрум» Владислав Чернов назвал Оман альтернативой Турции, Египту, Таиланду и ОАЭ для семейного отдыха. Он отметил наличие прямых рейсов трижды в неделю из Москвы в Маскат, качественные пляжи, отели с семейной концепцией и спокойную обстановку. Генеральный директор Muscat Orient Tour Наталья Мартышкина сообщила о росте спроса на 20–25% по сравнению с 2024 годом.

Начальник отдела продаж туроператора «Содис» Ирина Мануильская указала на устойчивый рост продаж туров в Оман. Цены в Омане на 20–25% ниже, чем в ОАЭ, а горные курорты и отели в Салале привлекают любителей спокойного отдыха, пояснила она. По ее словам, комбинированные туры, сочетающие отдых в горах и на море, становятся все популярнее.

