Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обозначил потенциальные направления сотрудничества России и США в арктическом регионе. В интервью РБК глава ведомства указал на перспективы совместной работы в добыче и транспортировке углеводородов, удобрений, а также цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.

Фото; Freepik

Особое внимание Чекунков уделил возможному взаимодействию в сфере переработки газа, отметив, что это связано с его избыточными объемами на северо-западном и западном направлениях. Министр подчеркнул, что сегодня пришло понимание, что газ представляет собой энергию, а мировой спрос на энергоресурсы для вычислений продолжает расти.

При этом он подчеркнул необходимость учитывать конкурентные отношения двух стран на соответствующих рынках. Чекунков предостерег от повторения ошибок 1990-х годов, когда заключались соглашения о разделе продукции, и призвал выстраивать сотрудничество на принципах сохранения российского контроля над активами при условии трансфера технологий.

Прочитайте также Новак: необходимо расширить участие МСП в развитии передовых технологий

Глава Минвостокразвития заявил, что Россия и США являются крупнейшими арктическими государствами и ключевыми игроками на энергетическом рынке. По его словам, Арктика представляет собой огромную, но пока не полностью освоенную кладовую ценных ресурсов.

Ранее, 19 февраля, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал о том, что арктические проекты обсуждались на переговорах в Эр-Рияде. 4 апреля он уточнил, что тема взаимодействия в Арктике, включая вопросы, связанные с редкоземельными металлами, поднималась в диалоге с представителями администрации США.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что стороны рассматривают Арктику как возможную площадку для экономического сотрудничества, включая разведку ресурсов и развитие торговых путей. По данным издания, Вашингтон рассматривает такое сотрудничество как возможность ослабить партнерство между Москвой и Пекином.