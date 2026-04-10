По итогам 2025 года в России насчитывалось 4300 франчайзинговых брендов — это четвертый результат в мире. Впереди только Южная Корея (12 377), Китай (9955) и Индия (4600). США с 4000 брендов заняли пятое место, следует из исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

Однако по объему выручки российский рынок занимает менее 2% от общемирового. Лидеры выглядят иначе: США — $893,9 млрд, Китай — $219 млрд, Япония — $183 млрд, Германия — $171 млрд, Южная Корея — около $153 млрд.

Разрыв между количеством брендов и их финансовой отдачей эксперты называют потенциалом для российских компаний. С 2020 года число франшиз выросло на 1500, а оборот сектора увеличился с 2 трлн до 3,7 трлн руб. Но динамика замедляется: в 2025 году прирост составил лишь 2,5% — в семь раз ниже уровня 2024 года. 40% франчайзеров сообщили о снижении прибыли. В 2026 году число новых договоров коммерческой концессии сократилось на 5%.

Крупные игроки с сильными брендами продолжают расти вопреки тренду. Сотня лидирующих франчайзеров открыла в 2025 году 13 тыс. новых точек (рост на 11%). Более 70% крупных сетей увеличили свое присутствие.

Больше всего франшиз в России приходится на услуги для бизнеса, услуги для населения и общественное питание. Но основной вклад в выручку дают продовольственные сети — «Пятерочка», «Дикси», «Магнит». У них высокий оборот на одну точку. В общепите, напротив, распространены микро- и нанофраншизы с низким порогом входа и небольшими чеками.

Для крупных ретейлеров франчайзинг стал основным способом масштабирования. Органический рост сдерживают высокие кредитные ставки и антимонопольные ограничения (доля одной сети на рынке не может превышать 25%). Кроме того, операционная рентабельность трех крупнейших продуктовых сетей упала с 7,2% до 6% за пять лет. Среди причин — рост издержек, замедление спроса и усиление конкуренции. Франчайзинг позволяет переложить часть расходов на партнеров и быстрее масштабироваться.

Крупные бренды все чаще выбирают обратную франшизу: франчайзер сам управляет бизнесом, контролирует ассортимент, цены и процессы, а партнер получает агентское вознаграждение. «Пятерочка» за год увеличила число партнерских точек на 43%, до 696. Сеть «Около» (входит в X5) нарастила выручку на 676,5%, а количество магазинов — на 325%. Общее число франчайзинговых точек FMCG-сетей (без учета обратной модели) в 2025 году выросло на 2983, достигнув 16 800.



Главная угроза для дальнейшего роста — конкуренция с маркетплейсами. Доля непродовольственной розницы в общем объеме франчайзинга сократилась с 22% до 12% в 2020–2024 годах, продовольственной — с 7% до 5%.

«Франчайзинг уже доказал свою эффективность, но его дальнейшее развитие напрямую зависит от баланса между традиционной розницей и платформенными игроками», — заявила Мария Вить из «Яков и Партнеры».

Авторы исследования считают, что рынку необходимо регулирование. Но не ценовое, а направленное на борьбу с недобросовестными практиками и выравнивание условий для всех участников. Без этого франчайзинг рискует потерять позиции под натиском цифровых платформ.

