Российские школьники и студенты в рамках национальной программы «Экономика данных» за пять лет массово пройдут обучение сепциальностям в области программирования, искусственного интеллекта и робототехники для решения проблемы кадрового дефицита в высокотехнологичных отраслях.

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Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко сообщил, что к 2030 году около 400 тыс. российских школьников и студентов колледжей получат образование в сфере современных языков программирования, технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Плуготаренко отметил, что, несмотря на заметное улучшение ситуации с кадровым обеспечением ИТ-отрасли по сравнению с предыдущими годами, в некоторых ключевых направлениях сохраняется острый дефицит специалистов. В частности, он указал на нехватку квалифицированных кадров в сферах информационной безопасности, разработки ИИ и робототехнических решений.

Глава организации пояснил, что «Экономика данных» содержит целый комплекс мер, направленных на решение этих проблем. В частности, планируется, что к 2030 году должно быть подготовлено около 400 тыс. молодых специалистов, владеющих актуальными ИТ-компетенциями.

Плуготаренко отметил, что в ближайшие годы продолжится тесное взаимодействие между государственными структурами, образовательными учреждениями и бизнес-сообществом, что позволит готовить высококвалифицированных ИТ-специалистов, способных обеспечить устойчивое развитие наукоемких отраслей экономики.

В первом полугодии 2025 года российский рынок труда продемонстрировал резкий рост спроса на специалистов по безопасности искусственного интеллекта. Количество соответствующих вакансий увеличилось с 80 до 350 позиций, при этом медианный уровень заработной платы в этом сегменте вырос со 134 до 200 тыс. руб.