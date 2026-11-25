В Москве прошла церемония открытия многофункционального гостиничного комплекса «Россия» на улице Варварка, рядом с парком «Зарядье», в которой принял участие мэр Сергей Собянин. Проект пятизвездочного комплекса реализовала группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Восьмиэтажное здание с тремя подземными уровнями занимает 64 тыс. кв. м и включает 151 номер.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Главная архитектурная особенность проекта — восстановление фасадов трех дореволюционных зданий, утраченных в 1930-х годах. По архивным материалам и с помощью 3D-сканирования воссоздали элементы дома страхового общества «Якорь», доходного дома купца Зелика Персица и здания торгового общества «Проводник». Это постройки конца XIX — начала XX века, выполненные в стилях модерн и неоренессанс. Гостиница не просто вернулась к Зарядью, но и возвратила части улицы Варварки прежний архитектурный облик.

Старая «Россия» была построена по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и открылась 1 января 1967 года. На тот момент это была крупнейшая гостиница в мире: 3182 номера, вместимость — около 5300 человек.

Затем, 2006 году — «Россию» закрыли, два года шел демонтаж, в 2017 году на освободившейся территории разместился парк «Зарядье», а новая «Россия» открылась рядом с парком, с другим зданием и концепцией.

Фото: Борис Приходько, Лев Устинов, Руслан Кривобок /РИА Новости

Для гостиничного бизнеса такая работа с наследием — не только вопрос городской эстетики. Историческая локация сама по себе становится частью предложения: она помогает отличать объект от других отелей высокого ценового сегмента и формирует дополнительную ценность для туристов, которым важны не только номер и сервис, но и окружение.

При этом «Россия» рассчитана не исключительно на постояльцев. В комплексе предусмотрены восемь гастрономических концепций, включая три ресторана высокой кухни, чайный лаунж, сигарный клуб и бар-винотеку. Спа-центр площадью более 6 тыс. кв. м объединяет термальные зоны и медицинскую клинику. Также здесь работают фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и многопрофильная клиника косметологии и эстетической медицины.

Отдельное направление — деловой туризм. В гостинице оборудовали шесть переговорных комнат и конгресс-центр площадью около 1,5 тыс. кв. м, рассчитанный на мероприятия с участием до 500 человек. Пространство можно трансформировать под конференции, презентации и приемы. Для организаторов предусмотрены отдельный вход, лобби, гардероб, гримерные и кухня. Такая инфраструктура позволяет привлекать не только индивидуальных туристов, но и корпоративных клиентов, организаторов мероприятий и участников деловых поездок.

Внутренний двор с мозаичным растительным орнаментом планируют использовать как площадку для культурных событий: летом здесь будут проводить киновечера, концерты и лекции, зимой — ярмарки и встречи. Это еще один способ сделать гостиницу местом притяжения не только для тех, кто в ней остановился.

Стоимость завершенного проекта не раскрывается. Еще в 2016 году Год Нисанов рассказывал Forbes, что после приобретения проекта на Варварке в него планировалось вложить еще около $400 млн, а к финансированию строительства — привлечь Газпромбанк. Итоговые затраты и структура финансирования на открытии не уточнялись, однако Собянин отметил, что весь проект делался за счет «Киевской площади».

Что это значит для бизнеса

Проект показывает, как гостиничный бизнес может зарабатывать на сочетании нескольких функций. Номерной фонд обеспечивает размещение, рестораны и спа привлекают внешних посетителей, а конгресс-центр дает возможность работать с корпоративным сегментом и событийным туризмом. Историческая архитектура и соседство с «Зарядьем» усиливают привлекательность локации и помогают сформировать отдельный туристический продукт.

При этом такой формат требует значительных вложений не только в строительство и оснащение, но и в дальнейшую эксплуатацию множества сервисов. Его экономика будет зависеть от загрузки гостиницы, посещаемости ресторанов и спа, а также от способности привлекать мероприятия в течение всего года.

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