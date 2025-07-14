Государственная Дума РФ приняла законопроект о продлении срока действия единой электронной визы с 16 до 30 дней. Эксперты туристической отрасли положительно оценивают это решение, отмечая при этом необходимость дальнейшего развития визовой политики.

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Леонид Флит, руководитель Комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму, заявил, что любые меры по упрощению въезда иностранных туристов воспринимаются отраслью позитивно. Он отметил, что увеличение срока пребывания с 16 до 30 дней представляет собой безусловное улучшение визового режима, что всегда положительно влияет на турпоток.

Марина Левченко, директор компании «Тари-Тур» и член правления РСТ, подчеркнула, что дополнительное время пребывания удобно как туроператорам, так и туристам, поскольку в любой поездке могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, требующие времени на решение. Она добавила, что в перспективе важно рассмотреть возможность введения многократных виз.

Сергей Войтович, руководитель Комитета РСТ по международной деятельности и директор компании «Свой-ТС», высказал мнение, что нововведение, скорее всего, будет более востребовано у тех, кто едет в Россию по деловым, личным или медицинским причинам. По его словам, для стандартных туристических поездок, которые обычно длятся 7−14 дней, это изменение может быть менее актуальным.

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Александр Мусихин, соруководитель Комитета РСТ по въездному туризму и генеральный директор компании «Интурист», напомнил, что введение электронных виз в 2023 году уже дало значительный импульс въездному туризму.

Он отметил, что новые меры демонстрируют заинтересованность страны в привлечении иностранных гостей, добавив, что особенно перспективным могло бы стать введение многократных виз для развития трансграничного туризма.

С момента запуска системы электронных виз 1 августа 2023 года этой возможностью воспользовались около 940 тыс. иностранных граждан. Только за январь-май 2025 года по электронным визам в Россию въехали более 230 тыс. туристов.

Эксперты единодушны во мнении, что дальнейшее совершенствование визовой политики, включая возможное введение многократных электронных виз и упрощение анкеты, будет способствовать росту въездного турпотока в Российскую Федерацию.