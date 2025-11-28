Правительство России планирует запустить в 2027 году пилотный проект по целевому организованному набору иностранных работников. Согласно проекту плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, в течение 2026 года профильные ведомства должны завершить всю необходимую подготовку, включая разработку нормативной базы и создание инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

Freepik

Новая концепция миграционной политики, принятая в октябре, знаменует собой стратегический поворот — акцент смещается с миграционного прироста на «естественное воспроизводство» населения.

Миграция теперь рассматривается исключительно как источник временной рабочей силы, привлекаемой строго по запросу работодателей. Оператором эксперимента по целевому набору будет МВД, хотя изначально эти функции предполагалось передать Минтруду.

Подготовка к запуску эксперимента включает несколько ключевых этапов, которые должны быть реализованы в установленные сроки. До 1 мая 2026 года запланирована разработка законопроекта, регулирующего перераспределение полномочий между МВД и Минтрудом, создание методики опроса работодателей для точного расчета потребности в рабочей силе, а также формирование механизма определения приоритетных отраслей экономики для привлечения мигрантов.

Параллельно в течение 2026 года МВД предстоит сформировать комплексную инфраструктуру, включающую запуск специализированной информационной системы для организованного набора мигрантов, разработку мобильного приложения для трудовых мигрантов, создание Ситуационного центра миграционной службы и организацию Центра компетенций по цифровой трансформации миграционной сферы, а также обеспечить профессиональную подготовку сотрудников ведомства для работы в новых условиях.

Система оргнабора предполагает фундаментальные изменения в процедуре трудоустройства мигрантов. Вместо самостоятельного поиска работы после приезда в Россию, иностранные работники будут проходить проверку на родине и направляться к конкретным работодателям. Представители МВД рассматривают возможность перевода на эту модель существенной части потока рабочей силы.

Эксперты указывают на возможные сложности внедрения системы, особенно для малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия могут адаптироваться к новым правилам, однако меньшие компании рискуют потерять гибкость в управлении персоналом и оказаться в зависимости от точности ведомственных прогнозов спроса на рабочую силу.