Большинство экономически активного населения России (88%) считает допустимым начинать поиск новой работы, не увольняясь со старой. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в ноябре 2025 года порталом Superjob.ru.

Freepik

Это явление отражает глубокие изменения в трудовой этике и стратегии поведения на рынке труда. 58% респондентов прямо заявляют, что такой подход — это нормально, поскольку нельзя оставлять себя без источника дохода.

Еще 30% допускают подобную практику, но с одной важной оговоркой: работодатель должен быть предупрежден о том, что сотрудник находится в активном поиске. Лишь 3% опрошенных безусловно осуждают такой метод, считая его некорректным.

Анализ данных выявил четкие закономерности, показывающие, какие группы населения чаще придерживаются этой стратегии:

Среди мужчин доля сторонников «тайного» поиска значительно выше, чем среди женщин (67% против 50%). Женщины, в свою очередь, более склонны к прозрачности и чаще выступают за то, чтобы ставить работодателя в известность (37% против 23% у мужчин).

Молодежь в возрасте до 35 лет демонстрирует несколько большую лояльность текущему работодателю. Среди них поддержка скрытого поиска ниже (54%), чем среди респондентов старше 45 лет (64%).

Наиболее высокий уровень одобрения этой практики зафиксирован среди граждан с высоким уровнем дохода (от 150 тыс. руб. в месяц) — 70%.

Интересно, что только среди людей со средним профессиональным образованием число тех, кто требует предупреждать нанимателя (48%), превышает число сторонников скрытности (40%).

Почему россияне выбирают тактику «скрытого» поиска?

Исследование позволило выявить две основные причины такого поведения:

● Многие используют поиск работы как рычаг давления, надеясь, что текущий работодатель, узнав о намерении сотрудника уйти, предложит ему повышение зарплаты или улучшение условий труда, чтобы его удержать.

● Для некоторых массовых профессий, испытывающих кадровый голод (рабочие, водители, линейный персонал в ритейле), скрытый поиск является проявлением ответственности. Специалисты хотят дать работодателю больше времени (чем положенные по ТК РФ две недели) на поиск своей замены, тем самым минимизируя ущерб для бизнеса.

Важным трендом является изменение настроений и среди самих компаний. За последние четыре года работодатели стали более лояльно относиться к такой тактике сотрудников. Доля тех, кто ожидает, что сотрудники будут предупреждать их о поиске новой работы еще на этапе его начала, снизилась с 40% до 33%. Это свидетельствует о растущем взаимопонимании и адаптации к реалиям современного рынка труда.