В 2025 году на российских предприятиях на каждые 10 тыс. работников приходится уже 40 промышленных роботов — на треть больше, чем годом ранее. Этот рост выглядит солидно и даже опережает среднемировые темпы. Однако реальная картина сложнее: Россия стартует с очень низкого уровня, и чтобы догнать мировых лидеров, нужен не просто рост, а настоящий технологический рывок, пишет «Коммерсант».

Freepik

Государство поставило амбициозную цель — войти в число 25 самых автоматизированных стран к 2030 году. Для этого количество роботов должно вырасти в несколько раз, а общий парк — увеличиться с нынешних 21 тыс. до 100–130 тыс. машин. Эксперты сходятся во мнении: такие масштабы потребуют триллионы рублей инвестиций.

Основная преграда — экономика. Многим заводам и фабрикам, особенно с невысокой маржой, просто не по карману брать дорогие кредиты на модернизацию при высоких ставках. Политика импортозамещения, при всей ее важности, часто работает против скорости: обязательное использование отечественных комплектующих, которых попросту нет в нужных объемах, затягивает и удорожает внедрение.

Но самая большая сложность — не в закупке роботов, а в их «оживлении». Современный робот — это не просто механическая рука, а часть цифровой «нервной системы» всего производства. Без интеграции в систему управления, без налаженных потоков данных и, что самое важное, без специалистов, которые умеют с этим работать, даже самый совершенный робот остается дорогой статусной игрушкой.

Государство выделяет средства на поддержку роботизации, но процесс их освоения идет медленно. Поэтому нынешний быстрый рост в процентах — это лишь первый шаг.

Чтобы цель 2030 года перестала быть просто цифрой в документе, нужны системные изменения: доступные долгосрочные кредиты для бизнеса, более гибкий и реалистичный подход к локализации и, главное, массовая подготовка нового поколения инженеров и технологов, отмечает «Коммерсант». Только так роботы станут не единичными «звездами» на производстве, а основой для полного переформатирования российской промышленности.