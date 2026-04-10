Кабинет министров направит около 4,5 трлн рублей на реализацию космических программ, включая создание собственной орбитальной станции и разработку многоразовых ракет. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня космонавтики.

Wikimedia Commons

Эта сумма уже заложена в бюджет профильного национального проекта «Космос», который стартовал в этом году. Средства планируется направить на:

расширение отечественной спутниковой группировки;

конструирование экономически эффективных многоразовых носителей;

комплексное развитие кадрового потенциала отрасли.

По словам премьер-министра, масштабное финансирование должно укрепить позиции России как одной из ведущих космических держав.

Ранее российские инженеры создали сверхлегкую ракету-носитель весом «всего» в 14 тонн. Это в 7 раз меньше массы современных легких ракет. Демонстрация прототипа планируется в 2026 году, а первый запуск — уже в 2028-м.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.