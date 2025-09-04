Россия оказалась на 10-м месте в мировом рейтинге индекса принятия криптовалют, составленном аналитической компанией Chainalysis. Топ-9 выглядит следующим образом: Индия, США, Пакистан, Вьетнам, Бразилия, Нигерия, Индонезия, Украина и Филиппины.

Unsplash

Индекс составляется не на основе абсолютного объема транзакций, а вовлеченности пользователей с учетом населения и уровня доходов, включая операции на централизованных платформах и интернет-трафик криптосервисов.

Всего в рейтинге 151 страна. Индия лидирует благодаря широкому использованию как централизованных, так и децентрализованных сервисов. США поднялись на второе место. Глобальное принятие криптовалют растет за счет институционального интереса, появления регулируемых инструментов и активности в странах с ограниченным доступом к традиционным финансам.

Читайте также В России оценили вероятность введения расчетов в криптовалюте

Наибольший прогресс показал Азиатско-Тихоокеанский регион: объём транзакций вырос с $1,4 трлн до $2,36 трлн, а индекс принятия увеличился на 69% по сравнению с предыдущим периодом. В Латинской Америке рост составил 63%. Другие регионы, включая Европу, Ближний Восток, Северную Африку и Африку к югу от Сахары, также демонстрируют ускорение. В Северной Америке темпы выросли с 42% до 49%, что эксперты связывают с прозрачным регулированием и притоком инвестиций.

Среди наиболее популярных криптоактивов лидирует биткоин, за ним следуют токены базовых блокчейнов (кроме BTC и ETH) и стейблкоины. Альткоины, включая DeFi-токены и мемкоины, пользуются меньшим спросом.