Шанс того, что в России в ближайшие пять лет появится возможность расплачиваться криптовалютой, составляет 1%, пишет «Газета. Ru», согласно оценке кандидата экономических наук и доцента Института международных экономических связей Сергея Суетина.

Art Rachen, Unsplash

Вероятность того, что в России появится возможность расплачиваться криптовалютой, не превышает 1%, отмечает Суетин. В качестве примера он приводит Сальвадор, который в сентябре 2021 года стал первой страной, легализовавшей биткоин как официальное средство платежа. Однако Сальвадор, как и Боливия, не относится к числу экономически развитых стран.

По словам эксперта, когда отсутствует доверие к национальной валюте, инфляция достигает рекордных показателей, а будущее вызывает сомнения, биткоин воспринимается как спасительная соломинка. В России же ситуация обратная: за последние полгода рубль укрепился на 40% и был признан лучшей валютой в мире по мнению экспертов Bank of America, инфляция постепенно снижается, Центробанк полностью контролирует экономическую ситуацию, а уровень безработицы находится на рекордно низком уровне.

Суетин отметил, что теоретически легализация криптовалюты в России могла бы иметь смысл в середине 1990-х годов, когда ставка рефинансирования (аналог современной ключевой ставки) достигала 210%, доходность по ОФЗ перед дефолтом составляла около 140%, а россияне стремились как можно быстрее избавляться от рублей из-за стремительной гиперинфляции.

В современных условиях, по его мнению, переход на расчеты в биткоинах не принес бы никаких преимуществ. Экономист пояснил, что уровень цифровизации экономики России уже высок и продолжает расти, а биткоин в этом контексте является «пятым колесом в исправном механизме».

Суетин добавил, что минусов от переходов на крипту много. Он подчеркнул, что для работы с биткоином российским компаниям в потребуется нанять специалистов по криптоанализу, иначе риски потерь из-за колебаний курса могут оказаться слишком высокими.

«Волатильность криптовалют по-прежнему высокая. Кроме того, для россиян эта волатильность двойная. Курс биткоина измеряется в долларах, а доллары надо еще купить. И обратно: продавая биткоин, мы должны продать его хотя бы на том же уровне, что и купили, вот только когда будем переводить доллары в рубли, еще надо будет учесть курс рубля к доллару. Например, стоимость биткоина в рублях в январе и в июле 2025 года была около 3 млн рублей», — заключил Суетин.