По итогам первых девяти месяцев прошлого года самыми крупными мировыми покупателями игристого вина являются США, Великобритания и Япония. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года. При этом Россия поднялась с девятого на восьмое место, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные.

В период с января по сентябрь 2024 года США приобрели игристые вина на сумму $1,24 млрд. Таким образом, Америка стала лидером по покупке шампанского в мировом рейтинге.

В пятерку основных покупателей также вошли Великобритания и Япония. Эти страны приобрели игристых вин на $817 млн и $474 млн соответственно.

Среди лидеров оказались также Германия и Италия, чей импорт шампанского составил $314 млн и $218 млн. Следующими в рейтинге стали Бельгия ($199 млн) и Австралия ($170 млн).

По итогам девяти месяцев 2024 года Россия поднялась с девятого места на восьмое. При этом в стране на 12% сократились объемы закупок игристых вин, составив $163 млн.

Замыкают десятку Швейцария и Канада с показателями $151 и $142 млн. соответственно. Среди лидеров также Швеция ($134 млн), Франция ($132 млн), Испания ($87 млн), Австрия ($81 млн) и Дания ($78 млн).

Замыкают первую двадцатку Латвия ($62 млн), Норвегия ($59 млн), Польша ($53 млн), Финляндия ($45 млн) и Мексика ($42 млн).

Самый большой рост импорта игристых вин продемонстрировала Швеция, где он составил 5%. Объем закупок Франции вырос на 4%, а в Финляндии и Дании — на 1%.

Государств, сокративших покупки, оказалось значительно больше. Среди них самое заметное снижение импорта зафиксировано у Мексики — на 38%, Испании — на 29%, Италии — на 19%, а также Швейцарии и Норвегии — на 17% у каждой.

Напомним, что в связи с активным ростом продаж игристого вина российские производители стали чаще выпускать такие напитки в алюминиевых банках. Популярность этого формата обусловлена относительной дешевизной, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции.