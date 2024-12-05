В связи с активным ростом продаж игристого вина, российские производители стали чаще выпускать такие напитки в алюминиевых банках. Популярность такого формата обусловлена относительной дешевизной, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции. Крупный производитель вина «Фанагория» запустила в продажу свою первую линейку подобной продукции.

В начале декабря в компании сообщили о запуске продаж игристого Brule Frizzante в алюминиевых банках. Минимальная стоимость вина в такой таре составляет 250 руб. за 0,25 л.

Компания инвестировала в производство игристого в алюминиевой таре 140 млн руб. По прогнозам ее представителей, за год будет выпускаться около 12 млн единиц такой продукции. За период с января по октябрь 2024 года «Фанагорией» было выпущено 349 тыс. децилитров вина, что на 70% больше, чем год назад.

По данным участников рынка, всего в России за 2024 год было произведено более 13,47 млн децилитров игристого вина. Этот объем на 25% превысил показатели прошлого года.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за десять месяцев 2024 года выросли на 10,9% год к году и достигли 16,3 млн децилитров.

Заинтересованность виноделов в продукции в алюминиевых банках наблюдается уже не первый год. Так, в 2021 году «Союз Вино» выпустил игристое Perle, став первой компанией в РФ, кто начал продавать вино в таком формате. Сейчас, компания производит 30 млн банок в год.

В 2022 году «Абрау-Дюрсо» начал делать подобную продукцию под маркой Abrau Light.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что рост производства игристого в банках является общемировым трендом.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, в России эта тенденция поддерживается тем, что растет число домохозяйств, состоящих из одного человека. У них часто нет необходимости покупать большие объемы.

Согласно последней Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2021 году, 27,6 млн домохозяйств состоят из одного человека, что вдвое больше по сравнению с 2002 годом.

Помимо прочего, игристые вина в банках, как правило продаются по самой минимальной цене. Это также привлекает внимание покупателей на фоне текущего роста инфляции, отметил Шапкин. Но если стоимость банки размером 0,25 л будет выше 200–250 руб., покупатель может отказаться от ее приобретения, предпочтя классическую бутылку, добавил Ставцев.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), общий ассортимент игристого вина в крупных торговых сетях насчитывает от 100 до 200 наименований. Из них 2-4,5% приходится на продукцию в алюминиевых банках объемом 0,25 мл, преимущественно российских производителей.

Импортное игристое представлено в основном продукцией из Венгрии и ЮАР. По подсчетам АКОРТ, средний ценовой сегмент таких напитков составляет от 159,9 до 399 руб.

По прогнозам Шапкина, продажи игристого вина продолжат увеличиваться. На это повлияет повышение акцизов на слабоалкогольные напитки, из-за чего производство коктейлей в РФ уже упало на 90% и потребители стали переключаться на относительно дешевое игристое вино, пояснил эксперт.

Как сообщалось ранее, розничные продажи алкоголя в России за последние 10 месяцев достигли максимального уровня с 2017 года. Самый значительный прирост у водки. Также рекордные продажи зафиксированы у тихих и игристых вин.