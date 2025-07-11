Правительство России утвердило амбициозный шестилетний план, который может кардинально изменить ситуацию в музыкальной индустрии страны. Этот документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, нацелен на поддержку отечественного производства музыкальных инструментов и звукового оборудования, что, по мнению экспертов, может не только повысить качество продукции, но и укрепить культурную идентичность России.

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Согласно плану, уже с этого года начнется комплексная поддержка производителей музыкальных инструментов, а особое внимание будет уделено оснащению образовательных учреждений.

По данным Министерства культуры России, на 2023 год менее 40% школ и детских музыкальных школ в стране были полностью обеспечены современными музыкальными инструментами.

Развитие программы позволит во все российские школы поставить современные музыкальные инструменты отечественного производства с гарантированным обслуживанием и возможностью регулярного обновления. Это даст возможность новым поколениям музыкантов начать обучение на качественном оборудовании, что окажет положительное влияние на развитие музыкальных навыков.

В Германии в рамках инициативы «Мастерская культуры» с 2014 года активно поддерживаются местные производители музыкальных инструментов. Эта программа позволила ФРГ не только значительно увеличить производство высококачественных инструментов, но и расширить экспортный рынок. В 2019 году экспорт немецких музыкальных инструментов составил почти €700 млн, что подтверждает успешность подобного подхода.

Кроме того, отечественная программа включает в себя всестороннюю поддержку российских производителей, включая обновление стандартов качества и финансовые меры стимулирования. Это позволит создать устойчивую экосистему для отечественных компаний, что, в свою очередь, повысит их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Ежегодный мониторинг обеспеченности образовательных учреждений музыкальными инструментами поможет систематически их обновлять.

Программа позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и создать экспортный потенциал, а также привлечь инвесторов в музыкальную отрасль. Власти также рассчитывают на создание новых рабочих мест и увеличение объема производства музыкальных инструментов, что поддержит экономику страны.

Этот шаг развивает стратегию развития музыкальной индустрии в России, начатую в 2021 году после соответствующего поручения президента в ходе его визита в Тверскую область, известную своими глубокими музыкальными традициями.