Любителям наблюдатель за звездами предлагают в ночь с 13 на 14 декабря проследить за метеорным потоком Геминиды с борта самолета. Пассажиров поднимут на высоту около 10 тыс. м, чтобы пассажиры смогли увидеть до 150 «падающих звезд» в час — вне облаков и городского света. Билеты стоят от 95 тыс. руб. за место у прохода и до 1,5 млн руб. за кабину на четверых. Впрочем, последняя уже полностью выкуплена.

Геминиды — один из самых ярких и предсказуемых метеорных потоков года. Они возникают, когда Земля проходит через след частиц, оставленных астероидом 3200 Phaethon. В отличие от других метеорных потоков, связанных с кометами, у Геминид источник — скалистый объект, что делает их особенными и дает «чистое», насыщенное свечение в атмосфере. Максимум активности ожидается именно в ночь с 13 на 14 декабря — это лучшее время, чтобы увидеть десятки ярких следов в небе.

Организаторы полета — а это Роскосмос и авиакомпания Astro Night — поясняют, что наблюдать метеоры с земли не всегда просто, потому что мешают облака, огни города, погодные капризы, тогда как на высоте 10 км этих преград нет. А при удачных условиях можно увидеть и северное сияние. Полет стартует из аэропорта Внуково, продлится около трех часов и предусматривает отдельные зоны по классу обслуживания — от «комфорта» до «бизнес».

На выбор предлагается два рейса: борт ТУ-204−100В на 82 места для «звездочетов» и Boeing 737−700, где есть места на 122 человек, включая сопровождение из, как указывают организаторы, ведущих российских ученых и астрономов.

Для предпринимателей и брендов такая инициатива — не просто астрономическое развлечение. Это пример того, как можно превратить впечатление в часть имиджа. Участие в «звездном рейсе» — это контент-повод, нетривиальный формат корпоративного отдыха и возможность показать команду буквально «на высоте».

Идея — в том, чтобы совместить науку, эмоции и атмосферу настоящего космического приключения.

По сути, такой полет предполагает ту же логику, что и частные космические туры, только без миллионов долларов за билет. Здесь — тот же вау-эффект, чувство исключительности и ощущение, что границы земного уже не так строги.