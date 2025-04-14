Компания Blue Origin, основанная Джефом Безосом, отправит звездный экипаж из шести женщин, включая Кэти Перри и его невесту Лорен Санчес, на «край космоса». Полет продлится около 10 минут, группа поднимется на высоту более 100 км и проведет несколько минут в невесомости.

По часовой стрелке: Лорен Санчес, Аманда Нгуен, Кэти Перри, Гейл Кинг, Аиша Боу и Керрианна Флинн. Фотография: Blue Origin

В 11-минутный суборбитальный полет отправится экипаж из шести человек: Аманды Нгуен, активистки движения за гражданские права, которая станет первой вьетнамкой, полетевшей в космос; ведущей утренней программы CBS Гейл Кинг; поп-звезды Кэти Перри; кинопродюсера Керианн Флинн; предпринимательницы и в прошлом ученого NASA Аиши Боу и невесты Безоза — Лорен Санчес, журналистки и филантропа.

Хотя эту группу называют первым женским экипажем, достигшим линии Кармана (официальная международная граница между атмосферой и космосом на высоте 100 км), технически это не так: первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, которая совершила одиночный полет в космос в 1963 году.

Однако в этот раз все иначе. «Мы — экипаж!» — кричали женщины в унисон во время фотосессии для журнала Elle. Журнал отметил, что это будет первый раз, когда кто-то отправится в космос с прической и макияжем.

«Кто же откажется от гламура перед полетом?» — поинтересовалась Санчес. Перри добавила: «Космос наконец-то станет гламурным. Вот что я вам скажу. Если бы я могла взять гламур с собой, я бы это сделала. Мы собираемся добавить ass в слово astronaut».

Но такие поездки поднимают вопросы: являются ли они чем-то большим, чем простое веселье? По словам Кинг, она испытывала беспокойство и до сих пор его испытывает. «Но я также знаю, что очень интересно испытывать одновременно страх и волнение. Я не чувствовала себя так с тех пор, как родила. Потому что я знала, что роды будут болезненными. Это выход из зоны комфорта», — поделилась она.

Следует напомнить, что соучредитель Amazon Безо конкурирует в индустрии коммерческих космических запусков с Илоном Маском. Ракеты последнего из семейства Space X Falcon 9 запускались 469 раз. Для сравнения, Blue Origin провела пока всего 31 успешный запуск своего корабля New Shepard, включая 11 пилотируемых суборбитальных полетов.

До этого Amazon запустила свою первую партию спутников Project Kuiper 9 апреля. Это также позволило компании стать прямым конкурентом Starlink от SpaceX и других провайдеров спутникового интернета.