Новости

Джефф Безос отправит в космос женский экипаж, включая Кэти Перри и свою невесту Лорен Санчес

Джефф Безос отправит в космос женский экипаж, включая Кэти Перри и свою невесту Лорен Санчес

Компания Blue Origin, основанная Джефом Безосом, отправит звездный экипаж из шести женщин, включая Кэти Перри и его невесту Лорен Санчес, на «край космоса». Полет продлится около 10 минут, группа поднимется на высоту более 100 км и проведет несколько минут в невесомости.

По часовой стрелке: Лорен Санчес, Аманда Нгуен, Кэти Перри, Гейл Кинг, Аиша Боу и Керрианна Флинн. Фотография: Blue Origin

В 11-минутный суборбитальный полет отправится экипаж из шести человек: Аманды Нгуен, активистки движения за гражданские права, которая станет первой вьетнамкой, полетевшей в космос; ведущей утренней программы CBS Гейл Кинг; поп-звезды Кэти Перри; кинопродюсера Керианн Флинн; предпринимательницы и в прошлом ученого NASA Аиши Боу и невесты Безоза — Лорен Санчес, журналистки и филантропа.

Хотя эту группу называют первым женским экипажем, достигшим линии Кармана (официальная международная граница между атмосферой и космосом на высоте 100 км), технически это не так: первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, которая совершила одиночный полет в космос в 1963 году.

Однако в этот раз все иначе. «Мы — экипаж!» — кричали женщины в унисон во время фотосессии для журнала Elle. Журнал отметил, что это будет первый раз, когда кто-то отправится в космос с прической и макияжем.

«Кто же откажется от гламура перед полетом?» — поинтересовалась Санчес. Перри добавила: «Космос наконец-то станет гламурным. Вот что я вам скажу. Если бы я могла взять гламур с собой, я бы это сделала. Мы собираемся добавить ass в слово astronaut».

Но такие поездки поднимают вопросы: являются ли они чем-то большим, чем простое веселье? По словам Кинг, она испытывала беспокойство и до сих пор его испытывает. «Но я также знаю, что очень интересно испытывать одновременно страх и волнение. Я не чувствовала себя так с тех пор, как родила. Потому что я знала, что роды будут болезненными. Это выход из зоны комфорта», — поделилась она.

Следует напомнить, что соучредитель Amazon Безо конкурирует в индустрии коммерческих космических запусков с Илоном Маском. Ракеты последнего из семейства Space X Falcon 9 запускались 469 раз. Для сравнения, Blue Origin провела пока всего 31 успешный запуск своего корабля New Shepard, включая 11 пилотируемых суборбитальных полетов.

Читайте также

Итальянское космическое агентство инвестировало €200 тыс. в установку спутников на обратной стороне Луны

До этого Amazon запустила свою первую партию спутников Project Kuiper 9 апреля. Это также позволило компании стать прямым конкурентом Starlink от SpaceX и других провайдеров спутникового интернета.

Темы
технологии