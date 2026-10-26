Минфин предложил изменить принцип расчета НДФЛ для граждан, получающих не только зарплату, но и доходы от инвестиций. С 2027 года эти поступления планируется учитывать вместе и облагать по единой шкале со ставками от 13 до 22%. Сейчас для инвестиционной прибыли действует отдельная шкала с максимальной ставкой 15%. По расчетам ведомства, нововведение затронет около 4 млн человек и обеспечит бюджету дополнительные 1,35 трлн руб. за три года.

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В общую налоговую базу предлагается включить доходы от продажи ценных бумаг и недвижимости, дивиденды и проценты по банковским вкладам. Вместе с ними будут учитываться зарплаты, премии, гонорары и поступления от предпринимательской деятельности. Ставка НДФЛ будет зависеть от общей суммы за год: 13% — при доходе до 2,4 млн руб., 15% — на часть от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб. и 22% — на превышение 50 млн руб.

Изменение особенно отразится на тех, чьи инвестиционные поступления сами по себе невелики, но в сумме с зарплатой выводят годовой доход за порог очередной ставки. Например, человек с зарплатой 200 тыс. руб. в месяц и инвестиционной прибылью 10 тыс. руб. ежемесячно получит за год 2,52 млн руб. После объединения доходов налог по ставке 15% начислят на 120 тыс. руб., превышающих порог в 2,4 млн руб. Сейчас зарплата и доход от инвестиций рассчитываются раздельно.

Отдельные положения касаются закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. По доходам от доверительного управления такие фонды предлагается признать налогоплательщиками и установить ставку 15%. Норма охватит, в частности, купонные выплаты по облигациям, дивиденды, проценты по депозитам, арендные поступления и роялти. Уплаченный налог будет учитываться при расчете дохода инвестора после погашения пая.

Собирать сведения для итогового расчета будет ФНС. Работодатели, банки, брокеры и другие налоговые агенты передадут данные о выплатах, после чего служба определит общую налоговую базу. Если удержанного за год НДФЛ окажется недостаточно, гражданину выставят доплату через налоговое уведомление. Отдельная декларация 3-НДФЛ для этого не понадобится, однако ее по-прежнему придется подавать в предусмотренных случаях, например при получении дохода из-за рубежа без налогового агента.

Эксперты ожидают, что повышение ставок сократит чистую доходность вложений для инвесторов с высокими совокупными доходами. При этом проект не отменяет льготы для долгосрочного владения ценными бумагами и индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). При соблюдении установленных условий прибыль от продажи бумаг, находившихся во владении более трех лет, освобождается от налога в пределах 3 млн руб. за каждый год владения.

Необлагаемый минимум по процентам на вклады также сохраняется. Его рассчитывают с учетом максимальной ключевой ставки ЦБ, действовавшей на первое число каждого месяца соответствующего года. По оценкам экспертов, за 2025 год лимит составил 210 тыс. руб., а за 2026 год на момент подготовки материала — 160 тыс. руб. Если законопроект примут, проценты сверх этого значения будут учитываться вместе с другими доходами и облагаться по новой шкале.

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