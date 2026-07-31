Минфин России подготовил поправки к порядку оценки налоговых расходов, которые должны сделать предоставление налоговых льгот более прозрачным. Хочется сразу всех успокоить: документ не меняет сами льготы и не вводит для компаний новых требований, а касается того, как государство будет анализировать эффективность уже действующих мер поддержки.

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Согласно проекту, ведомства, отвечающие за налоговые преференции, будут использовать более детальные данные и единые подходы при оценке того, достигают ли льготы заявленных целей и насколько оправданы выпадающие доходы бюджета. Инициатива должна помочь повышению качества оценки налоговых расходов, пояснили в Минфине.

При этом речь не идет об отмене действующих льгот или пересмотре критериев их получения. Во всяком случае, пока. Поправки регулируют внутренние процедуры оценки, на основании которых власти в дальнейшем смогут принимать решения о сохранении, корректировке или прекращении отдельных налоговых преференций.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова считает, что изменения прежде всего позволят государству быстрее выявлять случаи неэффективного использования налоговых льгот и видеть «слепые зоны» в системе их администрирования. По ее мнению, для добросовестного бизнеса нововведения вряд ли приведут к заметным изменениям, поскольку речь идет скорее о повышении прозрачности работы государства, чем об ужесточении правил для компаний.

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Формально механизм оценки налоговых льгот существует уже несколько лет. Каждое ведомство, отвечающее за ту или иную преференцию, должно регулярно подтверждать ее эффективность. Однако Минфин считает, что действующая система недостаточно единообразна: разные налоговые расходы могут оцениваться по разным критериям, из-за чего государству сложнее принимать решения о сохранении или отмене льгот. Поэтому и понадобились поправки.

Что это значит для бизнеса

Пока — почти ничего. Если поправки примут в нынешнем виде, компаниям не придется заново подтверждать право на действующие льготы или менять порядок их получения. Изменения затрагивают прежде всего работу чиновников, которые оценивают эффективность налоговых преференций. Однако в перспективе такие оценки могут стать основанием для пересмотра отдельных льгот, если власти сочтут, что они не достигают заявленных экономических целей.

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