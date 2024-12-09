В России производство слабоалкогольной продукции с января по ноябрь снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта.

По данным ЕГАИС, с начала 2024 года были произведены 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков. Это на 53% меньше, чем с января по ноябрь прошлого года, когда были выпущены 20,29 млн декалитров.

Наибольшее снижение производства отмечено в категориях «плодовая алкогольная продукция» и «виноградосодержащие напитки без этилового спирта». Их выпуск сократился на 48,5%, до 5,6 млн декалитров, и на 62,6%, до 199,4 тыс. декалитров, соответственно.

При этом производство виноградосодержащих спиртных напитков выросло в полтора раза и составило 47,1 тыс. декалитров. Так, объем ликерных вин увеличился на 35,9%, до 1,05 млн декалитров, игристых — на 25,7%, до 15,78 млн декалитров, а виноградных — на 8,6%, до 29,86 млн декалитров.

Производство алкогольных напитков, содержащих более 9% спирта, за год выросло на 7,8%, до 107,83 млн. Объем выпускаемой водки увеличился до 73,63 млн декалитров, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Также производство коньяка выросло на 14,4% и достигло 8,89 млн декалитров.

Производство алкогольной продукции в целом сократилось за год на 1,5% и составило 169,94 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за десять месяцев 2024 года выросли на 10,9% год к году и достигли 16,3 млн децилитров. В связи с этим российские производители стали чаще выпускать такие напитки в алюминиевых банках. Популярность этого формата обусловлена относительной дешевизной, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции.