Сервис Telega.in запустил систему Telega AI, предназначенную для автоматического подбора каналов и создания рекламных публикаций в одноименном мессенджере. В основе системы лежит алгоритм, обрабатывающий данные о десятках миллионов постов, включая более 2 млн рекламных размещений, проведенных через платформу. Подробности первого подобного ИИ-агента в России — в распоряжении редакции «Инка».

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Система анализирует различные параметры каналов: тематику, стиль публикаций, вовлеченность аудитории и результаты прошлых рекламных кампаний. На основе этих данных она предлагает варианты для размещения рекламы.

С 2024 года сервис начал внедрять алгоритмы машинного обучения для анализа Telegram-каналов. Летом 2025 года была представлена обновленная версия системы, способная обрабатывать больше данных и работать с сотнями каналов одновременно.

Telega AI может создавать тексты рекламных постов на основе предоставленного описания товара или ссылки на него. Также система предлагает подборку каналов, где ранее наблюдалась хорошая эффективность похожих рекламных материалов.

Принцип работы основан на анализе данных, накопленных платформой с 2017 года. Каждая публикация оценивается по множеству параметров.

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Пользователь вводит информацию о продукте, а система обрабатывает её, выделяя основные характеристики. Затем эти данные сопоставляются с информацией о 21443 каналах, где было проанализировано около 1,5 тыс. публикаций в каждом.

Отбор каналов происходит с учетом не только тематического соответствия, но и статистики по ранее размещенной рекламе. Если у пользователя нет готового текста, система может сгенерировать его автоматически.

Новый инструмент доступен всем пользователям платформы. По словам представителей Telega.in, в будущем планируется расширить функционал системы, добавив возможность автоматического управления рекламными кампаниями.

Разработчики отмечают, что система продолжает обучаться на новых данных, что должно повышать точность ее рекомендаций со временем.