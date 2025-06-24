Интернет стал основной средой социального взаимодействия для молодого поколения, где юные россияне общаются в основном в Telegram, обмениваясь мемами. Это подтверждает исследование ВЦИОМ, основованное на опросе 518 россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: Freepik

Виртуальное общение уверенно вытесняет реальные встречи: 61% опрошенных предпочитают онлайн-коммуникацию, тогда как только 33% чаще выбирают личное общение. Эта тенденция особенно заметна среди самой молодой возрастной группы 18-24 лет, где цифровой формат общения преобладает с разрывом в 45%.

Современные молодые люди проводят в социальных сетях и мессенджерах в среднем 9 часов ежедневно. Наибольшей популярностью пользуются Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте». Особенно выделяется Telegram — здесь 28% пользователей проводят более 5 часов в сутки, а среднее время пребывания составляет 3-4 часа.

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Юмористический контент оказался самым востребованным среди молодежи. При этом сохраняется устойчивый интерес к образовательным материалам и новостям, особенно среди мужской аудитории и старших возрастных групп. Девушки чаще интересуются темами здоровья, семьи и кулинарии, тогда как парни предпочитают контент о технологиях, политике и киберспорте.

Подавляющее большинство молодых пользователей (85%) не просто просматривают контент, но и активно взаимодействуют с ним через реакции, репосты или сохранение материалов. Половина опрошенных регулярно пересылают интересные публикации в личные сообщения, а 40% сохраняют контент для последующего просмотра. Наибольшую активность в обсуждениях проявляют те, кто интересуется как серьезными темами, так и развлекательным контентом.

Контент, вызывающий положительные эмоции, получает реакции от половины молодых пользователей. Полезные материалы отмечает каждый второй, тогда как на негативно окрашенный контент реагирует значительно меньше пользователей — лишь один из семи. При этом содержательная составляющая оказывается важнее визуального оформления.

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Большинство молодых людей предпочитают потребление контента его созданию. Исключение составляют самые молодые респонденты (18-24 лет) и женщины, которые чаще проявляют активность в публикации собственных материалов.

Отдельного внимания заслуживает феномен мемов — половина молодежи использует их в повседневном общении ежедневно, причем среди самой молодой группы этот показатель существенно выше.

Данные исследования наглядно демонстрируют, как цифровые технологии трансформируют социальные практики и коммуникационные модели нового поколения, создавая принципиально иную среду для социализации и обмена информацией.