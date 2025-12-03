Молодые россияне до 35 лет сильнее всего страдают от дефицита времени на личную жизнь. Согласно опросу 1162 человек, проведенному дейтинг-сервисом Twinby, с результатами которого ознакомился Forbes, 36% респондентов в возрасте 25–34 лет и 29% в категории 18–24 лет прямо заявляют, что работа постоянно или часто мешает отношениям.

Freepik

Чувство, что из-за занятости найти время на романтические связи почти невозможно, испытывают 42% молодых людей от 18 до 34 лет. При этом именно эта возрастная группа меньше всего склонно к общению: лишь 69% 25–34-летних периодически успевают выделять время на знакомства, тогда как среди людей 55+ таких 87%.

Проблема усугубляется размыванием границ между работой и отдыхом. Половина опрошенных в возрасте 25–34 лет (50%) всегда или почти всегда отвечает на рабочие сообщения вне рабочего времени. Интересно, что люди, уже состоящие в отношениях, делают это реже (35%), что указывает на защитную роль пары в поддержании баланса.

Наиболее изматывающим форматом работы, по данным опроса, является офис: 37% офисных сотрудников считают, что их работа мешает личной жизни, они чаще переносят свидания и слышат упреки партнеров. Среди удаленных работников таких лишь 18%, причем 82% «удаленщиков» находят время на общение.

Весеннее исследование компания Level Group показало, что только 27% россиян довольны балансом между работой и личной жизнью, тогда как 34% оценивают его как «очень плохой», отмечая, что работа занимает все их время. При этом 39% считают нехватку времени на личные дела нормой современной жизни. Мужчины чаще испытывают дефицит личного времени (65%), особенно среди возрастных групп 26–35 и 36–45 лет, в то время как среди тех, кто доволен балансом, гендерное распределение почти равное. Лучшие результаты по балансу отмечены у людей 36–45 лет — вероятно, в этом возрасте формируется оптимальный жизненный ритм.