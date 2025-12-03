Новости

Россияне до 35 лет больше всех страдают от нехватки времени на личную жизнь

Молодые россияне до 35 лет сильнее всего страдают от дефицита времени на личную жизнь. Согласно опросу 1162 человек, проведенному дейтинг-сервисом Twinby, с результатами которого ознакомился Forbes, 36% респондентов в возрасте 25–34 лет и 29% в категории 18–24 лет прямо заявляют, что работа постоянно или часто мешает отношениям.

Чувство, что из-за занятости найти время на романтические связи почти невозможно, испытывают 42% молодых людей от 18 до 34 лет. При этом именно эта возрастная группа меньше всего склонно к общению: лишь 69% 25–34-летних периодически успевают выделять время на знакомства, тогда как среди людей 55+ таких 87%.

Проблема усугубляется размыванием границ между работой и отдыхом. Половина опрошенных в возрасте 25–34 лет (50%) всегда или почти всегда отвечает на рабочие сообщения вне рабочего времени. Интересно, что люди, уже состоящие в отношениях, делают это реже (35%), что указывает на защитную роль пары в поддержании баланса.

Наиболее изматывающим форматом работы, по данным опроса, является офис: 37% офисных сотрудников считают, что их работа мешает личной жизни, они чаще переносят свидания и слышат упреки партнеров. Среди удаленных работников таких лишь 18%, причем 82% «удаленщиков» находят время на общение.

Весеннее исследование компания Level Group показало, что только 27% россиян довольны балансом между работой и личной жизнью, тогда как 34% оценивают его как «очень плохой», отмечая, что работа занимает все их время. При этом 39% считают нехватку времени на личные дела нормой современной жизни. Мужчины чаще испытывают дефицит личного времени (65%), особенно среди возрастных групп 26–35 и 36–45 лет, в то время как среди тех, кто доволен балансом, гендерное распределение почти равное. Лучшие результаты по балансу отмечены у людей 36–45 лет — вероятно, в этом возрасте формируется оптимальный жизненный ритм.

