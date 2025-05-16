Бронирования санаториев на лето выросли на 44% по сравнению с прошлым годом, следует из результатов анализа заказов сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Это показывает рост интереса россиян к лечебно-профилактическому отдыху. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Средняя продолжительность поездки составляет 4–7 дней (42% заказов), а 23% туристов планируют отдыхать 8–14 дней. Половина бронирований включает трехразовое питание, при этом 52% путешественников едут в одиночку, а 36% заказов оформлены на двоих.

Лидером по популярности стал курорт Армхи в Ингушетии с 23,1% бронирований и средней стоимостью номера 5,5 тыс. руб. за ночь. На втором месте Кисловодск (15,4%, 12 тыс. руб.), на третьем — Евпатория (11,5%, 12 тыс. руб.).

В топ также вошли Мацеста (7,7%, 15 тыс. руб.), Ессентуки (4,5%, 14 тыс. руб.), Екатеринбург (4,2%, 7 тыс. руб.), Хоста (4%, 3 тыс. руб.), Витебск (4%, 3 тыс. руб.), Анапа (3,6%, 6 тыс. руб.) и Адлер (3,5%, 15 тыс. руб.). Таким образом, стоимость проживания варьируется от 3 до 15 тыс. руб. за ночь, что отражает разнообразие предложений.

Ранее агрегатор туров Onlinetours выяснил, что 10% россиян планируют выделить на летний отпуск более 200 тыс. руб. При этом большинство опрошенных рассчитывают на более скромный бюджет: 35% респондентов назвали оптимальной сумму от 50 до 100 тыс. руб. на недельный отдых для одного человека, 27% готовы потратить от 100 до 200 тыс., а 22% намерены уложиться в 50 тыс. руб.